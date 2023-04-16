Журналист Михаил Спиваковский рассказал, кто в киевском клубе утверждает переходы игроков, которые потом не играют за основную команду.

"Если говорить о трансферах типа Костевича, когда игрок не играет ни одного матча, или играет очень мало, как Белуце, Клейтон... То есть игроки, которые были во времена Луческу в Динамо. Я считаю, что за таких игроков ответственность несет тренер.

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Какая бы ни была разбалансированная система подбора кадров и селекционная система в клубе, все равно, решающая подпись за тренером.

Относительно трансфера Костевича – это было первое межсезонье Луческу. Костевича можно было взять чуть ли не бесплатно и Мирча согласился. А потом уже, увидев игрока в тренировочном процессе, Луческу решил, что это не тот игрок, который нужен команде. Но контракт уже был подписан.

С другой стороны, есть легендарная история про Франа Соля. Все же помнят, что когда его подписывали, было голосование среди скаутов клуба и счет был 3:2, а решающий голос имел Александр Хацкевич", – рассказал Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Напомним, Владимир Костевич перешел в Динамо в 2020 году, однако не сыграл за главную команду ни одного матча. В марте 2023-го защитник перебрался в познанскую Варту. Бразилец Клейтон да Силва и румын Тудор Белуце провели за основу киевлян по 1 поединку.

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