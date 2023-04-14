Борцы за выживание не побеждали 4 тура подряд и принимают четвертую команду УПЛ 2022/23, выигравшую предыдущие 2 поединка против аутсайдеров с одинаковым счетом 2:0. Матч, как и онлайн-трансляция Рух – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 15:00. В первом круге подопечные Луческу разгромили львовян 3:0 с дублем Буяльского, который возвращается после дисквалификации, длившейся 3 тура. В целом же динамовцы выиграли все 4 официальных поединка в противостоянии с Рухом. Причем киевляне неизменно громили "черно-желтых" дома и праздновали успех со счетом 2:0 в гостях.

Рух – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Классно накрывают хозяева прессингом уже на 3 минуте. Лонвейка, игравшего спиной к сопернику, подвел прием. Таллес перехватил и попытался пробить Нещерета, однако сам же нидерландский хавбек и исправился, успев заблокировать попытку бразильца. Странная ситуация – переодевается игрок Руха у скамейки запасных, а игра только началась. Луческу громко отчитывает своих подопечных. На 11 минуте Романа Дидыка заменил Виталий Холод, хотя никаких видимых столкновений и повреждений на поле не было.

Рух – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Попов ценой желтой остановил рейд Климчука – львовского Грилиша. Еще одна непонятная ошибка Лонвейка. Зажали динамовцы соперника на его половине, а Джастин неудачным пасом отправил мяч в аут. Неудачно выносит и Рух, Попов перехватывает, Тымчик пасует на правый край, где Бенито технично расправился с оппонентом и выдал идеальный прострел на Ваната. Владислав, из-под пассивного Холода (только же вышел человек на поле, и такая потеря концентрации) в касание прошивший Панькива, забивает в 3 туре подряд!

Климчук вырывался на оперативное пространство. Сфоливший Дячук был ближе всего к воротам из игроков Динамо, однако Анастасия Романюк выписала лишь желтую. Пожалела судья 19-летнего центрбека киевлян? Лонвейк красиво на развороте качнул Довгого, Луческу кричит "Почему не желтая?!" Панькив выбивал так, что попал в Буяльского, снаряд пролетел мимо рамки. Какая уже по счету потеря Лонвейка в центре поля, Сидорчук, впрочем, перехватывает и бросает в разрез – немного засильно для Ваната. Едва ли не единственное оружие Руха в атаке – постоянные забросы на Климчука в свободные зоны, однако партнеры не поддерживают начинания Юрия.

Более чем скромно показывают себя Рух и Динамо в атаке. Аж ОДИН удар на две команды за 39 минут. Снова Климчук неплохо проходит, отыгрывая Попова, но дальше Дубинчак уже не впервые страхует. И здесь львовяне забили также с первого же своего удара. Шепелев привез поперечным пасом, Климчук обошел Дубинчака и Дячука и пробил. Снаряд с рикошетом от Попова дошел до Нещерета, которого на добивании прошил Довгий. Именно Алексей, к слову, подхватил мяч после потери динамовца – классно отыграл опорник хозяев от начала до конца эпизода. Шепелев пытался сразу же исправиться. Сначала неточный дальний удар, а затем штрафным с левого фланга заставил Панькива спасать. Лонвейк после углового от Бенито головой пробил над воротами.

Царенко и Гармаш в перерыве заменили Шепелева и Бенито, обоих игроков, которые сегодня действовали на позиции вингеров. Из этого квартета только нигериец является профильным фланговым игроком. Вынужденно использует Луческу Царенко слева, а Гармаша справа. Неужели Назар Волошин настолько плох? Сколько же брака, пасов на соперника и в аут видим от центральных защитников, хавбеков Динамо и даже Нещерета при попытке вывести мяч от своих ворот. И это под не самым агрессивным на планете давлением от всего лишь борца за выживание в УПЛ.

Таллес из центрального круга забросил на ход, Климчук не заметил сопротивления Дячука, и лишь Нещерет выручил. При этом голкипер Динамо очень рисковал, выскочив к линии штрафной – соперник банально не исполнил в попытке перебросить вратаря. Климчуку дают спокойно принимать, разворачиваться и отбрасывать под удар Довгому. К слову, родился 25-летний нападающий в Киеве, а первые шаги делал в составе академии Динамо! Андриевский и Рамирес заменили Лонвейка с Ванатом. Климчук сфолил на желтую, старается и в обороне отрабатывать Юрий.

Прошла контра с блестящим пасом Таллеса в штрафную, где Тымчик отпустил Соломона-Отабора Попов пытался тушить пожар и помог Нещерету. И даже в том эпизоде, в котором разыгрывали два других игрока атаки Руха, все началось с качественного приема и паса на фланг Климчука. Андриевский пытался нарисовать пенальти. Очень неудачная попытка, желтая за симуляцию, никто и не спорит. Довгий ушел с поля, передав капитанскую повязку Климчуку. Магия Царенко. Обошел Антон двух соперников, затем еще по одному, отыграв 5 игрока Руха пасом. Буяльский обыгрался с Тымчиком, но удар нашел лишь блок.

После дальнего и очень неточного удара Дячука в очередной раз слышим эмоциональную ярость Луческу. Ничего не клеится в позиционном наступлении киевлян. Проблемы усугубляют простые потери на своей половине, особенно часто проваливается Дячук. Сидорчук уже и с центра поля стреляет. Панькив, конечно, вышел из ворот, но Луческу не воспринимает подобных ходов, просит успокоиться команду, даже капитан которой действует слишком лихорадочно и поспешно. Подача углового с левого фланга на дальнюю стойку, игрок Руха сбрасывает головой и выпрашивает пенальти за игру рукой, которой не было и близко. Динамо отвечает лишь очередным дальним ударом Гармаша.

Климчук и Таллес делают на левом фланге все, что заблагорассудится. Попов нейтрализует проход соперников только ценой желтой. Динамо впервые за всю историю пропустило от Руха и не смогло его обыграть. Вполне заслуженный ничейный результат, потому что на большее команда Луческу не наиграла. Львовяне набирают 19 очков, сравниваясь с тринадцатым в таблице Вересом. Динамо не смогло потеснить даже Зарю, у которой игра в запасе, с третьей строчки.

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