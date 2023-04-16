"Просмотр новостей мне совсем не помогает. Я, конечно, знаю важные вещи. СМИ показывают, насколько грязной, ненавистной и отвратительной является эта война. Картины зверств, совершенных на фронте, вводят в депрессию. И это то, от чего хочу обезопасить своих игроков – от депрессии.

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Во время благотворительного турне Динамо я пытался привлечь внимание всего мира к тому, что происходит в Украине. Но прошел почти год, за рубежом новости о войне уже не смотрят, как раньше. Хотя ситуация неизменна и психологическое состояние ухудшается", – сказал Луческу в интервью World Soccer.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну 77-летний специалист продолжает оставаться в Украине, а его Динамо после 21-го тура идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 40 очков.

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