Журналіст Михайло Співаковський розповів, хто у київському клубі затверджує переходи гравців, які потім не грають за основну команду.

"Якщо говорити про трансфери типу Костевича, коли гравець не грає жодного матчу, або грає дуже мало, як Белуце, Клейтон... Тобто гравці, які були за часів Луческу в Динамо. Я вважаю, що за таких гравців відповідальність несе тренер.

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Яка б не була розбалансована система підбору кадрів та селекційна система в клубі, все одно, вирішальний підпис за тренером.

Щодо трансферу Костевича – це було перше міжсезоння Луческу. Костевича можна було взяти ледь не безкоштовно і Мірча погодився. А потім вже, побачивши гравця у тренувальному процесі, Луческу вирішив, що це не той гравець, який потрібен команді. Але контракт вже було підписано.

З іншого боку, є легендарна історія про Франа Соля. Всі ж пам'ятають, що коли його підписували, було голосування серед скаутів клубу і рахунок був 3:2, а вирішальний голос мав Олександр Хацкевич", – розповів Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Володимир Костевич перейшов у Динамо у 2020 році, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. У березні 2023-го захисник перебрався у познанську Варту. Бразилець Клейтон да Сілва та румун Тудор Белуце провели за основу киян по 1 поєдинку.

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