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Жуліо Сезар – про поразку від Колоса: У суперника попереду не було нічого крім злощасного пенальті

08:00 324 Читать на русском
Жуліо Сезар – про поразку від Колоса: У суперника попереду не було нічого крім злощасного пенальті
Жуліо Сезар / Олімпік

Головний тренер Олімпіка Жуліо Сезар прокоментував поразку від Колоса у другому турі УПЛ.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алію Абубакар
 
Євген Смирний 43’
Віталій Гавриш 68’
43’ Євген Смирний
66’ Герман Пеньков
68’ Віталій Гавриш
90+3’ Алію Абубакар

"Все дуже тривіально: якщо ти не реалізовуєш свої моменти, то ризикуєш у результаті програти. Дуже важко програвати подібним чином. У суперника попереду не було нічого крім цього злощасного пенальті.

Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка

Ми протягом 45 хвилин повністю контролювали гру, володіли м'ячем і комбінували. Єдине, чого не вистачало – завершення. Дуже сумно. Але це футбол... Ми повинні бути мужніми.

Нам потрібно згуртуватися, підняти голову і рухатися далі. Потрібно зробити все від нас залежне, щоб фортуна повернула нам цей борг вже в наступному матчі.

Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

У моменті з пенальті наш воротар, можливо, занадто агресивно пішов на м'яч і тому арбітр прийняв таке рішення... Повторюся, у Колоса був єдиний шанс обіграти нас сьогодні – це довгі закидання вперед в надії на вдалий відскок. Так і сталося", – цитує Жуліо Сезара офіційний сайт Олімпіка.

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Жуліо Сезар Жуліо Сезар Олімпік - Колос Олімпік Олімпік Колос Колос
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