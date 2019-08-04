Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

В матче 2 тура УПЛ Колос на выезде одолел Олимпик (1: 0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Футбольный уик-энд в воскресенье начался матчем Олимпика и Колоса. Обе команды по-разному сыграли в первом туре: если "олимпийцы" уступили в гостях СК Днепр-1, то "хлеборобы" наоборот одолели участника еврокубков Мариуполь. Более того, наставник Колоса Руслан Костышин был признан лучшим тренером первого тура УПЛ. Болельщики с нетерпением ожидали этот поединок чтобы убедиться, что триумф дебютанта УПЛ в первом матче не случайность.

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Активнее начали гости: уже на третьей минуте они могли выходить вперед – после удара Александра Черноморца только мастерство Германа Пенькова спасло ворота Олимпика. Через мгновение "колоски" обостряли снова, но дело до акцентированного удара не дошло. Первые десять минут Колос выглядел значительно интереснее и практически не позволял сопернику зацепиться за мяч. На двенадцатой минуте "хлеборобы" в затяжной атаке обстреливали ворота Олимпика, защита которого выглядела растерянной и лишь недостаток в завершающей стадии не позволил Колосу торжествовать. А потом неплохой шанс был у "олимпийцев", однако мяч пролетел выше ворот. На 17-й минуте Черноморец опасно простреливал с района углового, однако никто из партнеров не успел на замыкание. И сразу же неплохой момент создал Максим Тейшейра, но защитники оттеснили его и помешали пробить.

В середине тайма Антон Яшков отбил навес с углового, но тут как тут оказался Алия Абубакар и неточным ударом потерял возможность вывести свой клуб вперед. Вскоре, после попадания в штангу, на добивании неудачно сыграл Тарас Завийский. Олимпик "ожил" и игра стала напоминать качели: обе команды играли практически без центра поля раз за разом создавая опасные моменты. На 32-й минуте, после подачи с углового, мяч беспрепятственно пролетел мимо штрафной Яшкова и никто из Донецка не успел замкнуть этот навес. На 42-й минуте Колос получил право на штрафной. Первый удар был заблокирован защитниками, а во время добивания Евгений Смирный отмахнулся от соперника и арбитр трактовал этот эпизод как умышленный фол показав игроку Коваливки вторую желтую карточку. Неоднозначный эпизод, который так или иначе оставил гостей в меньшинстве.

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Второй тайм активнее начали хозяева. Гостям, несмотря на игру в меньшинстве, приходилось садиться глубже и Олимпику часто не хватало доли везения чтобы открыть счет в матче. На 60-й минуте Сергей Политыло накрутил оборону соперника, однако не решился на удар сам и отпасовал на Павла Ксёнза, у которого мяч свалился с ноги и пролетел слишком высоко над перекладиной. Так или иначе защитникам Колоса удавалось перекрывать все зоны и успешно держать оборону.

На 65-й минуте после подачи с углового Герман Пеньков в борьбе с защитником нарушил правила и увидел перед собой прямую красную карточку. Жулио Сезар сразу же заменил Сергея Политыло на Бетима Альими, однако ему не удалось переиграть капитана Колоса Виталия Гавриша, который "с точки" уверенно вывел свою команду вперед. На 71-й минуте Захедитабар Шахаб мог сравнять счет, но мяч после его удар просвистел выше. Интересно, что после забитого гола Колос не закрылся на своей половине поля, а пытался развить успех – игра снова пошла на встречных курсах.

Последние минуты прошли в нервной борьбе, хозяева, стремившись сравнять счет, много фолили. Отличный шанс потерял Фабиньйо, пробив из пределов штрафной рядом со штангой. На третьей добавленной минуте за отмашку от соперника прямую красную карточку увидел перед собой Алия Абубакар, оставив свою команду в меньшинстве.

После этой победы Колос набрал шесть очков и поднялся на второе место, Олимпик остался с нулем в турнирной таблице.

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