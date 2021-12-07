Самый дорогой трансфер в истории "матрасников" и близко не оправдывает положенных авансов и потраченных денег. Португальский форвард может сменить клуб уже в зимнее окно.

В 2019 году Жоау Фелиш перешел из Бенфики в Атлетико за 127 млн ​​евро, став самым дорогим новичком в истории мадридского клуба. Однако форвард так и не смог стать своим в столице Испании. Постоянные травмы и защитный стиль игры Диего Симеоне, по мнению 22-летнего португальца, не позволяют ему раскрыть свой потенциал.

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Как следствие, Жоау Фелиш может покинуть Атлетико в январе. Окружение нападающего уже изучает потенциальные варианты перехода, но многое зависит от клуба, желающего максимально отбить деньги, потраченные на португальца. Но если "матрасники" не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов (перед последним туром мадридцы занимают последнее место в группе), то шансы на уход Фелиша увеличатся, сообщает AS.

В этом случае Атлетико вынужден будет перекрывать финансовые потери, а продажа дорогущего нападающего, который и сам не прочь сменить клуб, выглядит оптимальным вариантом.

В сезоне 2021/22 португалец забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 12-ти матчах.

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