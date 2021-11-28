Історичний вечір для Мілана та несподіваного героя. "Россонері" приїхали на Ванда Метрополітано з бажанням помститися за поразку в першому матчі. Тоді Атлетіко дуже допомогла суддівська бригада на чолі з Джюнейтом Чакиром. Рефері навіть за наявності VAR припустилися кількох грубих помилок, за що їх відсторонив УЄФА. Вендета обіцяла бути непростою. Мадридці на власному полі не програвали італійським командам з 1999 року. Та й клас команди Дієго Сімеоне помітно вищий.

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Приз найкращому гравцеві матчу отримав Франк Кесс'є, який дещо реабілітувався за червону картку в першій зустрічі. Однак всі говорять не про івуарійця і його асист на переможний гол. Кілька днів слави отримав Жуніор Мессіас, про якого ще два роки тому навіть в Італії знали далеко не всі. Бразилець вийшов на 25 хвилин і перевернув гру. Річ навіть не в забитому м'ячі. Він узяв участь у трьох із чотирьох небезпечних моментів Мілана за весь матч. Саме Мессіас, обігравшись зі Златаном, вивів на вбивчу позицію Бакайоко; потім вивів на удар Ібру, який трішки заліз у офсайд; ну і гольова атака – саме Женіор віддав на Тео, і поки француз переводив на Кесс'є, рвонув у воротарський замкнути подачу Франка. Дебют мрії! Не інакше.

Ледь не загинув через алкоголь

Талант у Мессіаса є. Це очевидно. Він просто не завжди умів ним розпоряджатися. Як і всі бразильці, він любить футбол. Розгульне життя не давало цій пристрасті проявити себе на повну силу. Жуніору не було й двадцяти. Вечірки, нездорова їжа та алкоголь. Багато алкоголю. Все це робило молодого хлопця не схожим на футболіста навіть візуально. Зайва вага, жахлива фізична форма не залишали шансу заграти в місцевих командах. Але що там футбол – Мессіас ледь не загинув, керуючи автомобілем напідпитку.

"Вони просили мене їхати повільніше, а натомість я чимдуж тиснув на газ. Машина була – справжній мотлох; кермо тягнуло вбік, доводилося прикладати сили, щоб тримати курс прямо. Їхав ґрунтовою дорогою. Залишалося менше кілометра, і я б дістався до виїзду на магістраль. Я був на весіллі брата і був геть п'яний. Надто багато алкоголю у моєму тілі та нуль хвилин сну. Я заплющив очі на мить, тільки секунда, я навіть не помітив. Потім з глухим стукотом я з'їхав з дороги посеред поля. Я міг померти, але мене Хтось врятував", – пригадував Мессіас.

Саме цей епізод став переломним у житті бразильця. Тепер він ревно вірить у Бога. Дякує йому за всі свої здобутки та сили на нові звершення. Не завжди це було пов'язано з футболом.

Не до футболу – потрібно годувати сім'ю

Бідність вже у 20-річному віці змусила Мессіаса шукати щастя за кордоном. Так він опинився в Італії. Оселився на окраїні Турина, працював на будівництві. Проте пристрасть ніде не ділася. Вихідні бразилець регулярно проводив на футбольному майданчику. Це ще й було способом боротьби із самотністю. На Апенніни Жуніор перебрався разом зі своїм братом. Той протримався лише місяць і повернувся на батьківщину. Наш герой продовжив заробляти на життя: "Тоді мені здавалося, що працювати – єдиний шлях, і я його прийняв. Я довірився богу. Хотів, щоб він дав мені сигнал, щоб схвалив моє рішення забути про футбол. Але з того дня для мене відчинилися всі двері".

Мессіас не лукавить. Нові горизонти і справді почали відкриватися завдяки футболу. Нові друзі в Італії, з якими він грав на вихідних, допомогли влаштуватися на кращу роботу. Так він став кур'єром. Розвозив холодильники та іншу побутову техніку. Навчився знаходити радість у буденних речах: "У аматорах гра триває десять місяців, але я не їхав додому у відпустку. Я працював. Той період навчив мене справжнім життєвим цінностям. Найприємніші моменти були, коли хтось із літніх клієнтів запрошував зайти поговорити чи випити каву. Дорослі люди часто самотні, я теж був одинокий, з сім'єю в іншій країні".

У 26 років бразилець все ще грав у аматорах, виключно для задоволення. Досі на професіональному рівні в нього менше зіграних матчів. Якось він навіть відмовився від пропозиції стати гравцем одного з аматорських клубів. Питання було виключно в грошах. 700 євро, які пропонували, – мізерна сума для сім'ї іммігрантів. Все змінилося з отриманням дозволу на проживання, а не просто робочої візи. З того моменту кар'єра Мессіаса стрімко полетіла вгору.

• 2011: в 20 років переїжджає в Італію

• 2011: працює кур'єром

• 2015: розпочав грати в аматорах

• 2016: Серія D

• 2018: Серія C

• 2019: Серія B

• 2020: Серія A

• 2021: переходить в Мілан

• 2021: перший гол в Лізі Чемпіонів

Кротоне відкопав діамант

Влітку 2019-го Кротоне наново перезбирав склад. З першої спроби повернутися в еліту не вийшло. "Піфагорейці" навіть до зони плей-офф не дісталися. Мессіас став одним із новачків, за яких заплатили гроші. Це вже було казкою для бразильця. Він назвав перехід шансом усього життя. В такі потрібно вхопитися якомога міцніше. Жуніор так і зробив. Шість голів та чотири асисти неабияк допомогли Кротоне напряму вийти в Серію А. Кращим у тому сезоні був лише неймовірний Беневенто під керівництвом Піппо Індзагі.

Перехід на найвищий рівень дався легко. Мессіас дебютував у Серії А у 28 років і змусив про себе говорити. На жаль, 9 голів та 4 результативні передачі не врятували Кротоне від вильоту, але бразилець у Серію В не повернувся. Не обійшлося і без везіння. Хакан Чалханоглу несподівано перебрався в Інтер. Мілану довелося терміново шукати треквартісту. Паоло Мальдіні намагався закрити прогалину в складі кимось більш зірковим. Зрештою, в день дедлайну орендували Мессіаса. Тоді це було схоже на відчайдушний крок.

Цікаво, що технічний директор "россонері" запримітив нашого героя ще у 2017-му. Мальдіні завітав на матч Серії D Про Сесто – К'єрі (1:0). Річ у тому, що за господарів грав син Паоло – Крістіан. Попри поразку команди, Мессіасу вдалося себе проявити. "Дуже сильний, найкращий гравець матчу. У Серії D він даремно витрачає час", – такими словами Мальдіні описав бразильця на прохання знайомого скаута. Тоді ніхто навіть уявити не міг, що через п'ять років вони поруч позуватимуть перед фотокамерою з футболкою Мілана в руках.

Зараз майже грудень, але шлях Мессіаса у Мілані лише починається. Він прибув у команду без передсезонної підготовки, згодом отримав дві травми одну за одною. Наразі у його активі лише три виходи на заміну. Дебют в Серії А був катастрофою. Помилки бразильця ледь не дозволили Аталанті відігратися. Матч завершився з рахунком 3:2. Наступного разу він з'явився на полі проти Фіорентини. Мілан вперше програв в рамках чемпіонату... З Атлетіко Жуніор теж починав у запасі. Що було далі, ви вже знаєте. Цікавий факт: за перемогу "россонері" отримають від УЄФА 2,8 млн євро призових. Оренда хавбека, права на якого все ще належать Кротоне, обійшлася у 2,6 млн. Мілан уже в плюсі.

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"Я діяв інстинктивно. Реагував на подачу спокійно та безтурботно. Коли ти спокійний і безтурботний, то можеш робити великі справи. Цей гол поки що найважливіший у моїй кар'єрі. Я присвячую його своїй родині, друзям із Бразилії та Мілану, які вірять у мене. Я дуже радий забити гол, але ще більше радий перемозі. Нам потрібна була перемога, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф, і ми це зробили.

Попереду у нас довгий шлях та важлива гра з Ліверпулем. Я не повинен здаватися під час критики або зазнаватися при компліментах. Я прийшов у команду в скрутний час, був не в найкращій формі, а потім отримав дві травми поспіль. Коли м'яч опинився у сітці, я мало не розплакався. Це неймовірні емоції. Я подумав про Бога, вся моя історія написана ним", – сказав Мессіас у післяматчевому коментарі.

Цифри для історії

Нехай скромність бразильця не вводить в оману. Гол на Ванда Метрополітано – важливий. Дуже важливий. Мілан повернувся в Лігу чемпіонів після семи років відсутності і відразу потрапив у групу смерті. Команда, яка йде в лідерах Серії А, ніяк не могла перемогти в Європі. Безвиграшна серія затягнулася на 7 матчів (рівно 8 років). Це трапилося вперше в історії клубу, який виграв сім Кубків чемпіонів. Символічно, що перервав цю серію Мессіас – один із шести гравців "россонері", які забивали в дебютному матчі Ліги чемпіонів. Саме такий зараз Мілан. Клуб, який робить ставку на неочевидні таланти і їхній системний прогрес, а не розкидається грішми.

Гравці, які забивали гол у дебютному матчі за Мілан в ЛЧ:

• Марко Ван Бастен, 25 листопада 1992 (Гетеборг, 4:0)

• Флорін Редучою, 1 грудня 1993 (Порту, 3:0)

• Хосе Марі, 18 жовтня 2000 (Барселона, 3:3)

• Йоан Гюргюфф, 13 вересня 2006 (АЕК, 3:0)

• Анте Ребіч, 17 вересня 2021 (Ліверпуль, 2:3)

• Жуніор Мессіас, 24 листопада 2021 (Атлетіко, 1:0)

А ще Мессіас зумів зробити те, що поки не підкорилося навіть Златану Ібрагімовічу, – увірватися в топ найстарших голеодорів Мілана в Лізі чемпіонів. Швед нещодавно заявив про бажання очолити цей список – доведеться забити Ліверпулю, або ж відкласти завершення кар'єри ще на сезон. Жуніор також зможе покращити свої позиції в цьому рейтингу, якщо переконає Мілан викупити контракт у Кротоне. Тут голу в ворота Атлетіко може й не вистачити, але й Мессіаса не злякати складними викликами.

Найстарші гравці, які забивали за Мілан в ЛЧ:

• Даніеле Массаро (31 рік і 319 днів)

• Олівер Бірхофф (31 рік і 150 днів)

• Жуніор Мессіас (30 років і 195 днів)

• Франк Райкард (30 років і 70 днів)

• Леонардо (30 років і 16 днів)

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