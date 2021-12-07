Найдорожчий трансфер в історії "матрацників" і близько не виправдовує покладених авансів і витрачених грошей. Португальський форвард може змінити клуб вже в зимове вікно.

У 2019-му Жоау Феліш перейшов із Бенфіки в Атлетіко за 127 млн євро, ставши найдорожчим новачком в історії мадридського клубу. Проте форвард так і не зумів стати своїм у столиці Іспанії. Постійні травми та захисний стиль гри Дієго Сімеоне, на думку 22-річного португальця, не дають йому розкрити свій потенціал.

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Як наслідок, Жоау Феліш може покинути Атлетіко у січні. Оточення нападника вже вивчає потенційні варіанти переходу, але багато чого залежить від клубу, який хоче максимально відбити гроші, витрачені на португальця. Але якщо "матрацники" не вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів (перед останнім туром мадридці посідають останнє місце в групі), то шанси на відхід Феліша зростуть, повідомляє AS.

В цьому випадку Атлетіко змушений буде перекривати фінансові втрати, а продаж коштовного нападника, який і сам не проти змінити клуб, виглядає оптимальним варіантом.

У сезоні 2021/22 португалець забив 1 гол та віддав 2 асисти у 12-ти матчах.

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