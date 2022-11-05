В прошлом туре "россонери" уступили Торино, после чего подписали новый контракт с главным тренером, выразив Стефано Пиоли полное доверие. Наставник начал оправдывать его сразу, выведя команду в плей-офф Лиги чемпионов после уверенной победы над Зальцбургом в последнем туре группового турнира.

Сегодняшним соперником Милана была кризисная Специя, которая балансирует на грани зоны вылета, а в последних 5-ти матчах чемпионата набрала только одно очко. Хозяевам нужно было выигрывать, чтобы не отпустить Наполи еще больше (на момент начала игры лидер чемпионата опережал Милан на 9 очков). Виктор Коваленко не мог помочь Специи из-за травмы. Возвращение украинца ожидается уже в январе 2023 года.

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Специя, в составе которой вышел арендованный у Милана Даниэль Мальдини, начала интереснее и нанесла несколько ударов по воротам Тэтэрушану. Но уже к 10 минуте хозяева перехватили инициативу и создали свой шанс. И какой! Сначала Крунич попал в перекладину, а удар Браима Диаса с нескольких метров чудом парировал Дронговски! Супермомент у "россонери" на 16-й минуте.

А уже на 21-й Милан забил. Отличился Тео Эрнандес, который принял мяч после паса Беннасера ​​и вторым касанием пробил в ближний угол. Офсайда не было, хотя арбитр слушал VAR почти пять минут без ни одного повтора, но, в конце концов, засчитал взятие ворот.

После этого Милан сбавил обороты, перейдя в эконом-режим, и чуть не поплатился за это перед перерывом. Нзола после длинного паса опередил Тэтэрушану, но не смог поразить пустые ворота с острого угла из-за пределов штрафной. Подопечные Пиоли намек поняли и едва не забили еще раз. Каркас ворот снова сыграл за Специю после удара Леау, а добивание Крунича заблокировал защитник. Впрочем, последнее слово все же было за гостями – Нзола не попал по мячу из пределов вратарской. 1:0 – итог первого тайма.

На старте второй половины игры опасно пробивал Ориджи – Дронговски сыграл надежно, оставив Специю в игре. Могли сравнять лигурийцы после удара Экдаля, который головой не попал в ворота. Первый раз Милану повезло, второй – нет. На 59-й минуте принадлежащий Милану Даниэль Мальдини классным ударом с угла штрафной положил мяч в сетку!

Спустя 6 минут эффектный удар удался Сандро Тонали, который в касание из-за пределов штрафной попал практически в девятку. Фантастика от восьмерки Милана позволила гостям снова выйти вперед. Казалось. Вмешался VAR, который усмотрел фол в начале атаки, и отменил гол. Пошли эмоции – Тонали оттолкнул Нзола, тот ответил обидчику и началась потасовка. Арбитр ограничился тремя желтыми, не удалив ни одного из игроков.

И все же Милан вырвал победу. На 89-й минуте Оливье Жиру в акробатическом прыжке принес Милану победу. Француз, уже имевший желтую, снял футболку и был удален. С Кремонезе он не сыграет.

2:1 – Милан едва снова не потерял очки, если бы не Жиру. "Россонери" набрали 29 пунктов и сохранили отставание от Наполи в 6 очков. У Специи 9 баллов и 17 место.