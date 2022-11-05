Аталанта Руслана Малиновского принимала Наполи в 13-м туре Серии А. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Это была встреча лидеров итальянской элиты. Неаполитанцы опережали хозяев дуэли на 5 зачетных баллов, поэтому имели шанс уйти в отрыв в случае победы. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини в седьмой раз подряд оставил в запасе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

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Но "Богиня" неплохо стартовала и без украинца. Давление дало результат. На 14-й минуте Осимхен сыграл в собственной штрафной рукой при подаче с углового. После просмотра VAR арбитр указал на отметку. Лукман пушечным ударом открыл счет, обыграв Мерета.

Превосходство Аталанта потеряла уже через несколько мгновений. Зелински подал на дальнюю штангу, где караулил Осимхен. Нападающий ударом головой искупил вину за пенальти. А еще до перерыва Виктор записал в свой актив ассист. После его передачи Эльмас расстрелял Муссо.

Из раздевалки более заряженной вышла Аталанта. Моментище было именно у нее. Меле на 54 минуте прошел оборону и пробил по центру – сейв кипера. На добивании играл Лукман, но попал в перекладину. Хозяева пробовали давить, но безрезультатно. На 70-й все-таки появился Руслан Малиновский, заменив Марио Пашалича.

Украинец не слишком часто виделся с мячом, а когда получал его, пытался заострять, однако соперник накрывал его и блокировал дальние удары. На 82-й Руслану все же дали пробить с левой. Кипер уверенно зафиксировал мяч. Еще на последней добавленной минуте наш земляк разыгрывал штрафной, но он завершился не слишком удачным ударом Меле. После этого прозвучал финальный свисток.

Победа позволила команде Лучано Спаллетти набрать 35 баллов и уйти в отрыв. Аталанта, которая шла второй, осталась с 27 пунктами, но до конца тура еще может потерять эту позицию.