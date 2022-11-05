У минулому турі "россонері" поступилися Торіно, після чого підписали новий контракт з головним тренером, висловивши Стефано Піолі повну довіру. Наставник почав її виправдовувати одразу, вивівши команду у плей-офф Ліги чемпіонів після впевненої перемоги над Зальцбургом у останньому турі групового турніру.

Сьогоднішнім суперником Мілана була кризова Спеція, яка балансує на межі зони вильоту, а в останніх 5-ти матчах чемпіонату набрала тільки одне очко. Господарям потрібно було вигравати, щоб не відпустити Наполі ще більше (на момент початку гри лідер чемпіонату випереджав Мілан на 9 очок). Віктор Коваленко не міг допомогти Спеції через травму. Повернення українця очікується вже в січні 2023 року.

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Спеція, у складі якої вийшов орендований у Мілана Даніель Мальдіні, почала цікавіше і завдала кількох ударів по воротах Тетерушану. Але вже до 10-ї хвилини господарі перехопили ініціативу та створили свій шанс. І який! Спершу Круніч влучив у поперечину, а удар Браїма Діаса з кількох метрів дивом парирував Дронговскі! Супермомент у "россонері" на 16-й хвилині.

А вже на 21-й Мілан забив. Відзначився Тео Ернандес, який прийняв м'яч після пасу Беннасера і другим дотиком пробив у ближній кут. Офсайду не було, хоча арбітр слухав VAR майже п'ять хвилин без жодного повтору, але, зрештою, зарахував взяття воріт.

Після цього Мілан збавив оберти, перейшовши в економ-режим, і ледь не поплатився за це перед перервою. Нзола після довгого пасу випередив Тетерушану, але не зміг вразити порожні ворота з гострого кута з-за меж штрафного. Підопічні Піолі натяк зрозуміли і ледь не забили ще раз. Каркас воріт знову зіграв за Спецію після удару Леау, а добивання Круніча заблокував захисник. Втім, останнє слово все ж було за гостями – Нзола не влучив по м'ячу з меж воротарського. 1:0 – підсумок першого тайму.

На старті другої половини гри небезпечно пробивав Оріджі – Дронговскі зіграв надійно, залишивши Спецію у грі. Могли зрівняти лігурійці після удару Екдаля, який головою не влучив у ворота. Перший раз Мілану пощастило, другий – ні. На 59-й хвилині Даніель Мальдіні, який належить Мілану, класним ударом з кута штрафного поклав м'яч у сітку!

Через 6 хвилин ефектний удар вдався Сандро Тоналі, який у дотик з-за меж штрафного влучив практично у дев'ятку. Фантастика від вісімки Мілана дозволила гостям знову вийти вперед. Здавалося. Втрутився VAR, який вгледів фол на початку атаки, і скасував гол. Пішли емоції – Тоналі відштовхнув Нзола, той відповів кривднику і почалася сутичка. Арбітр обмежився трьома жовтими, не вилучивши жодного з гравців.

І все ж Мілан вирвав перемогу. На 89-й хвилині Олів'є Жиру в акробатичному стрибку приніс Мілану перемогу. Француз, який вже мав жовту, зняв футболку і був вилучений. З Кремонезе він не зіграє.

2:1 – Мілан ледь знову не втратив очки, якби не Жиру. "Россонері" набрали 29 пунктів і зберегли відставання від Наполі у 6 очок. У Спеції 9 очок і 17 місце.