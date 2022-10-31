Стефано Пиоли продолжит тренировать Милан до лета 2025 года.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли продлил контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Об этом информирует официальный сайт "россонери".

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Событие случилось после поражения Милана от Торино (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии. Предыдущий контракт Пиоли действовал до лета 2023 года.

Клубное руководство Милана учло заслуги Пиоли в Скудетто, которое команда завоевала в сезоне 2021/22, а также в правильной "химии" в раздевалке.

В настоящий момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 6 очков.

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