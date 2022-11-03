Пике в своем твиттере сообщил, что принял решение завершить футбольную карьеру. В посте Жерар написал "Кулес, я должен сообщить вам кое-что" и добавил трогательное видео.

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Последний поединок Пике сыграет в футболке Барселоны уже в эту субботу против Альмерии. Журналист Марсал Льоренте назвал причину такого сенсационного решения. 35-летний защитник убежден, что стал жертвой незаслуженной клеветнической кампании.

"Прошло 25 лет с тех пор, как я присоединился к Барселоне. Футбол дал мне все, Барселона дала мне все. Вы, Кулес, дали мне все. Я всегда говорил, что после Барселоны другой команды не будет. И так будет. Вы меня знаете – я рано или поздно вернусь", – отметил Жерар в видео.

Напомним, что Пике является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешёл в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провел в составе Сарагосы в аренде, а в родную Барсу вернулся в 2008 году, где достиг немалых вершин, в том числе получил три трофея Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.

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Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022