Нынешняя еврокампания уже принесла немало неожиданностей и сенсаций. Обозреватели "Футбол 24" анализируют взлеты и падения отдельных команд и тренеров, а также размышляют о роли личности в том или ином коллективе.

На этой неделе прошли последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Сразу несколько фаворитов не сумели пробиться в весеннюю стадию турнира, а некоторые вообще сенсационно прекратили выступления на евроарене.

Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Владимир Лесько подвели итоги осеннего отрезка самого престижного турнира, определив главных лузеров и самых больших неожиданностей этого этапа.

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