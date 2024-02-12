"Футбол 24" проанализировал битву лидеров Ла Лиги – Реала и Жироны – в которой разгромное поражение потерпел каталонский клуб с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым в составе.

Жирона проиграла второй раз в этом сезоне Ла Лиги – оба раза поражение жиронцам нанес Реал. Главным антигероем матча стал Ян Коуту, которого сватали в Мадрид, – игрок Жироны вчистую проиграл конкуренцию Винисиусу.

Команда Довбика и Цыганкова имела немалые кадровые потери, особенно в центре защиты. А поражение от Реала подчеркнуло новые проблемы Жироны, в частности, значительное снижение результативности в последних поединках. Довбик и Цыганков ничем не запомнились в игре, а Андрей Лунин провел один из самых легких матчей. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Реал разбил Жирону, укрепив лидерство в Ла Лиге – провал Довбика и Цыганкова, спокойствие Лунина, шоу Вини и Беллингема