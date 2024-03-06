Півзахисники Шахтаря Артем Бондаренко та Георгій Судаков можуть стати одноклубниками Артема Довбика та Віктора Циганкова у Жироні.

Жирона стежить за двома найбільш перспективними гравцями Шахтаря – Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком, повідомляє видання Esport3. Однак, це далеко не свідчить про те, що жиронці спробують підписати обох гравців.

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Колишній спортивний директор Дніпра Жорді Гратакос (працював в Україні з 2012 по 2015 роки) розповів про інтерес Жирони до українського ринку, але трансфери Бондаренка та Судакова можуть вийти набагато дорожчими, ніж підписання Віктора Циганкова (5 млн євро + % від наступного трансфера) та Артема Довбика (7 млн євро). Так, Судакова намагався підписати Наполі минулої зими, але Шахтар відхилив пропозицію в 40 млн.

До слова, Бондаренко провів за "гірників" 18 матчів у цьому сезоні, відзначившись 2 голами та 7 асистами. Судаков же у 22 матчах за Шахтар цієї кампанії записав до свого активу 4 голи та асист.

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