Коламбус Крю, за который выступает Евгений Чеберко, переиграл Монтеррей и во втором полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Читайте обзор матча на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, 2-й матч (первый поединок – 1:2)

Монтеррей – Коламбус Крю – 1:3

Голы: Чеберко, 11 (аг.) – Моррис, 45+4, Росси, 49, Расселл-Роу, 89

Нереализованный пенальти: Рамирес, 90+7 (Коламбус Крю)

Удаление: Меса, 90+8 (Монтеррей, за пределами поля)

Коламбус Крю после победы в первом матче должен был оформить путевку в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Со старта вышел Евгений Чеберко. На 11-й минуте украинец стал антигероем, забив в собственные ворота. Стоит отметить, что шансов у Евгения избежать этого было мало: Меса перебросил голкипера и попал в перекладину, а Чеберко, пытаясь догнать мяч, не успел отреагировать на рикошет.

Форвард Шахтера официально стал конкурентом Месси и Ко в МЛС

Команда украинца отыгралась на последних секундах первого тайма. Моррис удачно сыграл на перехвате после ввода мяча от голкипера соперников, обокрал защитника и воспользовался тем, что вратарь далеко вышел. Старт второго тайма начался с гола Коламбуса Крю – Росси реализовал выход один на один.

Расселл-Роу на последних минутах увеличил преимущество, опередив вратаря и забив в пустые ворота. Концовка матча получилась огненной, ведь Кристиан Рамирес не реализовал пенальти, а после этого красную карточку получил Макси Меса, которого уже заменили.

Таким образом, Коламбус Крю вышел в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретится с мексиканской Пачукой. Матч состоится 2-го июня.

Месси дублем и двумя ассистами закрепил Интер Майами на вершине МЛС – Кривцов не попал даже в заявку