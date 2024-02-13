Манчестер Сити завершает трансфер партнера Довбика и Цыганкова – он станет первым летним подписанием
Манчестер Сити согласовали переход лидера Жироны Савио, за которым охотились европейские гранды.
Савио летом присоединится к "горожанам". Согласно информации Фабрицио Романо, соглашение находится на стадии подписания.
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Права на бразильского вингера принадлежат Труа. Савио выступает за Жирону на правах аренды. Все три клуба входят в структуру City Football Group. Не исключено, что каталонский клуб и в следующем сезоне сможет арендовать вингера.
Напомним, Савио за Жирону сыграл в 28 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и семь ассистов. Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
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