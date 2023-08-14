Полузащитник Ромы Неманья Матич сменил клубную прописку, проведя в команде Жозе Моуринью только один сезон.

Ренн в прошлом сезоне занял четвертое место в Лиге 1. Чтобы иметь возможность бороться за попадание в зону Лиги чемпионов, бретонцы решили усилить свой состав опытным полузащитником. На своем официальном сайте "красно-черные" объявили о трансфере Неманьи Матича.

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35-летний серб подписал соглашение с бретонцами на два сезона – до 2025 года. Согласно информации L'equipe, Ренн заплатил за трансфер Неманьи Матича Роме два миллиона евро.

Сербский полузащитник выступал за итальянский клуб с 2022 года. Его соглашение с римлянами было рассчитано до конца сезона 2023/24. Всего за Рому Матич сыграл в 50 матчах, в которых забил два гола и оформил три ассиста.

Напомним, что Ренн проиграл в драматичном матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтеру. В серии пенальти "горняки", благодаря сейвам Анатолия Трубина, смогли добыть путевку в следующую стадию.

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