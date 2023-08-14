Півзахисник Роми Неманья Матіч змінив клубну прописку, провівши у команді Жозе Моурінью лише один сезон.

Ренн у минулому сезоні посів четверте місце в Лізі 1. Щоб мати змогу боротися за потрапляння в зону Ліги чемпіонів, бретонці вирішили посилити свій склад досвідченим півзахисником. На своєму офіційному сайті "червоно-чорні" оголосили про трансфер Неманьї Матіча.

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35-річний серб підписав угоду з бретонцями на два сезони – до 2025 року. Згідно з інформацією L'equipe, Ренн заплатив за трансфер Неманьї Матіча Ромі два мільйони євро.

Сербський півзахисник виступав за італійський клуб з 2022 року. Його угода з римлянами була розрахована до кінця сезону 2023/24. Загалом за Рому Матіч зіграв у 50 матчах, в яких забив два голи та оформив три асисти.

Нагадаємо, що Ренн програв в драматичному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтарю. В серії пенальті "гірники" завдяки сейвам Анатолія Трубіна змогли здобути путівку в наступну стадію.

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