Франция, 1 тур

Брест – Ланс – 3:2

Голы: дель Кастильо, 45 (п), 83 (п), Лала, 56 – Сотока, 11, Мачадо, 22

Клермон – Монако – 2:4

Голы: Вьетеска, 7, Чам, 53 – Вандерсон, 26, Бен-Йеддер, 43, 70, Аклиуш, 90+2

Монпелье – Гавр – 2:2

Голы: Адамс, 58, 60 – Льорис, 6, Грандсир, 90+2

Нант – Тулуза – 1:2

Голы: Мостафа, 13 (п) – Обухляль, 62, Николйсен, 90+1

Ренн – Метц – 5:1

Голы: Калимуэндо, 20, Гуири, 51, Доку, 67, Салах, 87, 90+3 – Мазиз, 21

Страсбург – Лион – 2:1

Голы: Бельгард, 63, Мотиба, 75 – Тальяфико, 88

Ланс поддержал инициативу ПСЖ. Оба участника группового этапа Лиги чемпионов от Франции стартовали с потерь (Марселю еще нужно против квалификацию). Впрочем, если парижане вчера свой матч свели к ничьей, то Ланс умудрился проиграть, хотя вел в счете с преимуществом в два мяча.

Виссам Бен-Йеддер пока на свободе и делает то, что умеет лучше всего – тянет на своих плечах Монако. Сегодня его дубль и гол+пас от Вандерсона принесли монегаскам победу в перестрелке с Клермоном.

Лион пока не показывает признаков выздоровления. В прошлом сезоне "ткачи" в очередной раз не смогли пробиться в еврокубки. Летом подписали ряд опытных исполнителей, что не спасло от осечки уже на старте. Страсбург даже без травмированного Эдуарда Соболя сумел одолеть фаворита.

Турнирную таблицу по итогам первого тура возглавил Ренн. "Красно-черные" разбили Метц и имеют лучшую разницу мячей среди шести команд, набравших по три очка.