Эрик Тен Хаг стал приоритетным вариантом для "красных дьяволов", утверждает The Times.

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Игровой стиль и философия тренера являлись ключевыми ориентирами поисков руководства МЮ. Тен Хаг во время собеседования поразил англичан своими идеями развития команды (контроль мяча, высокая результативность, доверие молодежи). Это позволило 52-летнему нидерландцу немного вырваться вперед по сравнению с другими кандидатами – Почеттино, Лопетеги и Луисом Энрике.

Напомним, что недавно Аякс под руководством Тен Хага вылетел от Бенфики Романа Яремчука на стадии 1/8 финала ЛЧ. В чемпионате Нидерландов амстердамцы идут лидерами, опережая ПСВ на 2 очка.

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