Жертва Яремчука стал фаворитом на должность главного тренера Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед существенно сузил круг претендентов на роль нового главного тренера.
Эрик Тен Хаг стал приоритетным вариантом для "красных дьяволов", утверждает The Times.
Манчестер Юнайтед на пороге бесплатной потери 4 игроков – среди них два чемпиона мира
Игровой стиль и философия тренера являлись ключевыми ориентирами поисков руководства МЮ. Тен Хаг во время собеседования поразил англичан своими идеями развития команды (контроль мяча, высокая результативность, доверие молодежи). Это позволило 52-летнему нидерландцу немного вырваться вперед по сравнению с другими кандидатами – Почеттино, Лопетеги и Луисом Энрике.
Напомним, что недавно Аякс под руководством Тен Хага вылетел от Бенфики Романа Яремчука на стадии 1/8 финала ЛЧ. В чемпионате Нидерландов амстердамцы идут лидерами, опережая ПСВ на 2 очка.
Топ-10 безработных тренеров – Зидан, чемпионы мира и украинский след