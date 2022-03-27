Жертва Яремчука став фаворитом на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед суттєво звузив коло претендентів на роль нового головного тренера.
Ерік Тен Хаг став пріоритетним варіантом для "червоних дияволів", стверджує The Times.
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Ігровий стиль і філософія тренера були ключовими орієнтирами пошуків керівництва МЮ. Тен Хаг під час співбесіди вразив англійців своїми ідеями розвитку команди (контроль м'яча, висока результативність, довіра молоді). Це дозволило 52-річному нідерландцю вирватися дещо вперед у порівняннні з іншими кандидатами – Почеттіно, Лопетегі і Луїсом Енріке.
Нагадаємо, нещодавно Аякс під керівництвом Тен Хага вилетів від Бенфіки Романа Яремчука на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. У чемпіонаті Нідерландів амстердамці йдуть лідерами, випереджаючи ПСВ на 2 очки.
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