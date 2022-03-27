Ерік Тен Хаг став пріоритетним варіантом для "червоних дияволів", стверджує The Times.

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Ігровий стиль і філософія тренера були ключовими орієнтирами пошуків керівництва МЮ. Тен Хаг під час співбесіди вразив англійців своїми ідеями розвитку команди (контроль м'яча, висока результативність, довіра молоді). Це дозволило 52-річному нідерландцю вирватися дещо вперед у порівняннні з іншими кандидатами – Почеттіно, Лопетегі і Луїсом Енріке.

Нагадаємо, нещодавно Аякс під керівництвом Тен Хага вилетів від Бенфіки Романа Яремчука на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. У чемпіонаті Нідерландів амстердамці йдуть лідерами, випереджаючи ПСВ на 2 очки.

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