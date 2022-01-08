"Футбол 24" приводит список самых известных наставников, которые пока не работают ни в одной команде. В списке – исключительно звездные имена.

1. Зинедин Зидан (Франция, 49 лет)

Последнее место работы – Реал Мадрид.

Без клуба с мая 2021-го.

Наверное, самый желанный вариант на рынке тренеров. После ухода из Реала трехкратного победителя ЛЧ в статусе наставника сватали на ряд новых мест работы (чаще всего Зизу связывали с ПСЖ). Однако француз уже полгода наслаждается отдыхом и не торопится возвращаться к работе. Впрочем, летом все может измениться – и фаворитом на подписание Зидана снова считается ПСЖ, которому может навязать конкуренцию Манчестер Юнайтед.

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2. Дженнаро Гаттузо (Италия, 43 года)

Последнее место работы – Фиорентина.

Без клуба с июня 2021-го.

Бывший партнер Андрея Шевченко в Милане тоже давно находится без работы, хотя после своего ухода из Наполи должен был возглавить Фиорентину, подписав контракт с "фиалками". Сотрудничество "Храброго сердца" с флорентийским клубом длилось всего 22 дня, после чего стороны неожиданно расторгли соглашение из-за разного видения комплектации команды. С тех пор чемпион мира-2006 так и не трудоустроился ни в одном клубе – самым близким к его назначению был Тоттенхэм, но в итоге "шпоры" остановились на кандидатуре другого итальянца.

3. Френк Лэмпард (Англия, 43 года)

Последнее место работы – Челси.

Без клуба с января 2021-го.

Прошел почти год "застоя" в тренерской карьере легенды Челси. Лондонцы точно не сожалеют об уходе Фрэнка, ведь Томас Тухель привел команду к победе в Лиге чемпионов. Да и сейчас именно "синие" являются одним из немногих конкурентов Манчестер Сити в борьбе за титул. А вот Лэмпард с тех пор так и не возглавил ни одну команду. Его неоднократно сватали в другие клубы – Норвич, Ньюкасл и Кристал Пэлас даже делали конкретные пропизиции, но Фрэнк и дальше безработный.

4. Эрнесто Вальверде (Испания, 57 лет)

Последнее место работы – Барселона.

Без клуба с января 2020-го.

Не исключено, что в Каталонии успели пожалеть об уходе Вальверде, покинувшего свой пост два года назад после поражения от Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Именно уход Эрнесто начал тренерское безумие в Барселоне, которая за последние два года успела назначить и уволить Кике Сетьена с Рональдом Куманом и вернуть Хави из Саудовской Аравии, потратив миллионы евро отступных на все указанные компенсации.

Валенсия, Марсель, Тоттенхэм, Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед – и это лишь часть клубов, так или иначе контактировавших с 57-летним испанцем, отпуск которого явно затянулся.

5. Нико Ковач (Хорватия, 50 лет)

Последнее место работы – Монако.

Без клуба с января 2022-го.

Свежее пополнение в рядах безработных тренеров. Хорват возглавлял Монако полтора года. Если в первом сезоне все шло нормально – прогресс в игре команды, третье место чемпионата и финал Кубка Франции, то на протяжении последних месяцев все пошло кувырком. Ухудшение атмосферы в раздевалке и результатов в чемпионате привели к увольнению Ковача, которым уже интересуются в Турции.

6. Уле Гуннар Сульшер (Норвегия, 48 лет)

Последнее место работы – Манчестер Юнайтед.

Без клуба с ноября 2021-го.

Норвежец сумел частично вычистить "Авгиевы конюшни" в Манчестер Юнайтед, но с более серьезными задачами не справился. Манкунианцы так и не стали претендентом на чемпионский титул АПЛ, хоть и финишировали на втором месте в сезоне 2020/21. Однако дальше последовал регресс – в текущем сезоне под угрозой оказалось даже место в Лиге чемпионов. Как следствие, Сульшер после серии неудач был уволен, а до конца сезона МЮ возглавил Ральф Рангник.

Информации о возможных предложениях для 48-летнего норвежца пока нет.

7. Паулу Фонсека (Португалия, 48 лет)

Последнее место работы – Рома.

Без клуба с мая 2021-го.

Имя бывшего главного тренера Шахтера и Ромы регулярно появляется в СМИ. Фонсека вел неудачные переговоры с Тоттенхэмом, был кандидатом на должность Атланты, Атлетико Минейро и Монако, но по разным причинам с этими клубами тоже не сложилось. Буквально вчера, 7 января, португалец получил вариант в России, но сам Паулу ранее отмечал, что хочет остаться в Европе и мечтает о карьере в Английской Премьер-лиге.

8. Андреа Пирло (Италия, 42 года)

Последнее место работы – Ювентус.

Без клуба с мая 2021-го.

Единственный сезон "Маэстро" в Турине получился неудачным. Ювентус, хоть и выиграл Кубок Италии, но с трудом финишировал в топ-4, а из Лиги чемпионов вылетел еще в первом раунде плей-офф. После завершения кампании 2020/21 руководство "Старой синьоры" решило попрощаться с легендарным игроком и молодым тренером.

Сейчас Пирло, как и Андрей Шевченко, является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Польши. Интересно, что Андреа также рассматривался как претендент на наставника Дженоа, но боссы "грифонов" в ноябре предпочли его украинского тезку.

9. Рональд Куман (Нидерланды, 58 лет)

Последнее место работы – Барселона.

Без клуба с октября 2021-го.

Экс-тренер "сине-гранатовых" лишь недавно окончательно оформил прекращение сотрудничества с каталонцами, согласовав сумму компенсации. Отступные в размере 10 млн евро позволяют 58-летнему наставнику сделать перерыв в тренерской деятельности, ведь за финансовое благополучие семьи можно пока не волноваться.

Однако Куман уже получал варианты продолжения карьеры после ухода из Барселоны. В услугах нидерландца был заинтересован Рейнджерс, в итоге назначивший другого представителя Страны тюльпанов – Джованни ван Бронкхорста.

10. Сэм Эллардайс (Англия, 67 лет)

Последнее место работы – Вест Бромвич.

Без клуба с мая 2021-го.

"Биг Сэм" взял очередную паузу в тренерской карьере после первого для себя вылета из АПЛ. Не сумев спасти для Вест Бромвича место в элите, Эллардайс покинул клуб и находится без работы. Экс-наставник сборной Англии раньше уже брал длительную паузу, но вряд ли он решит завершить тренерскую работу на столь минорной ноте. Придет время, когда какой-нибудь английский клуб окажется на грани вылета из АПЛ и обратится к услугам известного мастера.

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