Манчестер Юнайтед не захотел или не смог обеспечить новые контракты для ряда именитых игроков.

По меньшей мере 4 футболиста первой команды настроены покинуть Олд Траффорд свободными агентами, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Речь идет о Поле Погба (чемпион мира 2018 года), Хуане Мате (чемпион мира 2010 года), Эдинсоне Кавани и Джесси Лингарде. Правда, Манчестер Юнайтед и не прилагал больших усилий для сохранения этих игроков. Лишь Погба вроде бы предлагали улучшенный контракт, но сейчас более вероятным является переход француза в Ювентус, ПСЖ или Реал.

Напомним, Манчестер Юнайтед идет на пятой строчке АПЛ и уже вылетел из всех остальных турниров текущего сезона.

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