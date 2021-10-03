Люксембургский легионер "бело-синих", который на правах аренды выступает за Труа, выбрал себе новое средство передвижения.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес обзавелся во Франции новой машиной. Новой игрушкой скандального игрока стал роскошный Ferrari 812 Superfast, стоимость которого может доходить до 500 тысяч евро.

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К слову, в Люксембурге у Родригеса есть Lamborghini Aventador SVJ за 400 тысяч евро, а по Киеву футболист передвигался на Bentley.

Напомним, Жерсон перебрался в Труа на правах аренды летом и будет выступать в Лиге 1 до июня 2022 года. Согласно договору, у французов есть право выкупить контракт игрока. В свою очередь контракт между Жерсоном и Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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