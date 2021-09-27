"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и ни в коем случае его нельзя заменять, ни в коем случае он не должен не пропускать определенные матчи. Чего в Луческу быть не может. И еще вел себя неадекватно.

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Поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Динамо отправило Жерсона во французский Труа на правах аренды с опцией обязательного выкупа. Уже за 4 матча Лиги 1 Родригес сумел отличиться голом.

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