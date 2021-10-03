Люксембурзький легіонер "біло-синіх", який на правах оренди виступає за Труа, обрав собі новий засіб пересування.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес обзавівся у Франції новою машиною. Новою забавкою скандального гравця став розкішний Ferrari 812 Superfast, вартість якого може доходити до 500 тисяч євро.

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До слова, у Люксембурзі у Родрігеса є Lamborghini Aventador SVJ за 400 тисяч євро, а по Києву футболіст пересувався на Bentley.

Нагадаємо, Жерсон перебрався у Труа на правах оренди влітку і виступатиме у Лізі 1 до червня 2022 року. Згідно з угодою, у французів є право викупити контракт гравця. У свою чергу контракт між Жерсоном і Динамо розрахований до літа 2024 року.

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