Как же быстро все меняется в украинском футболе! Перед матчем за Суперкубок никто не сомневался во флагманстве Динамо и его наивысших шансах на чемпионство – даже Роберто Де Дзерби неоднократно намекал на это. Прошло 10 дней – Динамо крупно проиграло суперкубковое Классическое и подверглось жесткому избиению в Мюнхене, а Шахтер расписал крутую ничью с Интером и получил прекрасную возможность выйти на первую позицию в УПЛ. Сейчас "горняки" отстают от киевлян на три зачетных балла, а в случае равенства очков все будет решать статистика личных встреч.

Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ

Впрочем, для этого необходимо победить Динамо в чемпионате. Мирча Луческу ожидаемо списал поражение именно на нехватку эмоций – мол, команда уже все выиграла и все доказала, а на такие ненужные турниры настроиться трудно. Шахтеру действительно тот матч был важен, однако главный тренер "бело-синих" ощутимо нервничает. Он прекрасно понимает, что причина неудач его подопечных заключается не только в психологии.

Последние поединки продемонстрировали уязвимость Динамо, которую в течение года в Украине никто не мог проверить. Киевляне в топ-матчах привыкли садиться в низкий блок, грамотно замедляя атаки соперника и накрывая основные каналы его дистрибуции – так, чемпионы в первом тайме неудачного Классического круто перекрыли дыхание Майкону, а "горняки" при ощутимом преимуществе в контроле мяча не заходили в штрафную. Похожая история наблюдалась и с Бенфикой, и с Баварией в первые 10 минут. Впрочем, после первого же пропущенного гола Динамо приходится раскрываться – и тут уже оппоненты начинают разрывать подопечных Мирчи Луческу.

Румынский наставник настраивал свою команду на осторожный стиль игры с минимумом рисков. Он прекрасно понимал, что размен контратаками для "бело-синих" – это деструктивная история, которая дает сопернику пространство. В течение года осторожность киевлян работала практически безотказно, проваливаясь только в матчах с европейскими топами, однако сейчас динамовцев прочитали. Чемпиона накрывают высоким интенсивным прессингом, выключая каналы выхода из обороны через центрхава – и Динамо начинает нервничать, пропускает необязательные голы и разваливается.

Несмотря на эти минусы, не стоит забывать, что динамовцы в текущем розыгрыше УПЛ представляют собой лучшую атаку и лучшую оборону – как по ожидаемым, так и по реальным показателям. У них выше средний xG удара и лучше эффективность борьбы, хотя в интенсиности Шахтер не уступает. Вообще, по большинству цифр коллективы идут ровно, опережая друг друга по нескольким показателям на толику.

Дончане после разгромной победы в Суперкубке и ничьей с Интером начали выгодно выделяться на фоне Динамо. Особенно фанатов поразил поединок в ЛЧ, ведь от "горняков" ожидался "автобус" и нервные 0:0 с кучей моментов миланцев – Шахтер же сыграл против "нерадзурри" на равных, а во втором тайме подопечные Роберто Де Дзерби вообще работали с позиции силы. Круто? Безусловно, однако переоценивать этот успех не стоит.

В этих двух матчах "оранжево-черные" не показали принципиального прогресса в своем футболе. Получилось даже наоборот – итальянскому алленаторе пришлось немного упростить игру своих подопечных, отказавшись от смелых выходов из обороны через центр поля и вернув латералей в высокие позиции при начале атак. Дончане откатились к более привычным связям времен Луиша Каштру, однако ключевой проблемы эти перестановки не решили. Шахтер как был слабым в завершающей фазе атак, так и остался.

До случайного гола Траоре в Суперкубке "горняки" владели инициативой, катая мяч в высоком темпе и имея 11 позиционных атак, однако ни одна не дошла до удара. Да и касаний в штрафной было всего три. За 30 минут. С Интером история повторялась – Шахтер держал контроль над двумя третями поля, ничего не позволяя сопернику, однако большинство попыток обострения оказались банальными и невыразительными. Между тем, оборона у Динамо тоже мощная, а эксперта по реализации ситуативных моментов – Траоре – у команды уже нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попов, Буяльский, Кулач, Рамирес – Траоре, Дентинью, Фернандо

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Андриевский, де Пена – Гармаш

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тете, Алан Патрик, Соломон – Педринью

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо подойдет к этому поединку очень злым, ведь последние две недели оказались для киевлян тяжелыми. Да и риски в сегодняшнем классическом выше – Шахтер рискует залезть на вершину УПЛ, а сбрасывать его вниз придется очень долго.. Не стоит забывать и о желании взять реванш за разгром.

Но способны ли команды победить? Здесь есть большие вопросы. Шахтер остался без Траоре, на котором держалась основная работа по конвертации моментов в голы – "горняки" больше других зависят от наличия качественного форварда впереди. Без него футбол дончан превращается в ватокат, в котором есть все, кроме врываний в штрафную и моментов. Собственно, даже с Траоре в основе Шахтер имел серьезные проблемы с позиционным наступлением (Минай и Александрия не дадут соврать), а здесь придется раскрывать блок Динамо.

Киевляне же подходят к встрече без Буяльского. Это – катастрофическая потеря, ведь именно его перемещения дают киевлянам правильную горизональнисть игры. С Виталием в основе подопечные Мирчи Луческу держат центр мертвой хваткой и плетут крутые комбинации в завершающей фазе атак, раскрывая оборону соперника через пас, а вот без него футбол становится вертикальным и более прогнозируемым. Шапаренко в Суперкубке тоже выглядел невыразительно, а на Андриевского в качестве плеймейкера особо никто и не рассчитывал.

Впрочем, нет сомнений, что Динамо способно сдержать наступление атаки Шахтера без Траоре. Между тем, ничья вполне устроит киевлян, ведь дончане останутся позади на дистанции в три очка. Мирча Луческу достаточно прагматичный коуч, чтобы в какой-то момент взять и перейти на сохранение "мировой".

Букмекеры не видят явного фаворита во встрече. Не видим его и мы. Наиболее вероятным итогом поединка кажется ничья.

Динамо не заслуговує критики, або Чому такі матчі нікому не потрібні: аналізуємо гегенпресинг і 0:5 без емоцій