"У меня нет никаких ограничений в спортивном плане. В ближайшее время хочу играть в серьезном европейском клубе. Но сейчас сосредоточен на Динамо.

Родригес: Надеюсь, Луческу понимает, как обращаться с такими игроками, как я

В личной жизни хотел бы достичь того, что мне всегда нравилось – стать боссом своей маленькой империи. Никогда не хотел на кого-то работать, всегда стремился быть хозяином самому себе. Никого не слушал и делал то, чего хотел", – признался Родригес в интервью Tageblatt.lu.

Добавим, что Жерсон стал одним из лучших игроков Динамо в новом сезоне – 25-летний форвард отдал ассист в матче УПЛ против Олимпика (4:1), а также забил Шахтеру в Суперкубке Украины (3:1).

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу