"Луческу – легенда. Его коллекция трофеев говорит сама за себя. Но мы только в начале своего пути.

Агент Жерсона Родригеса убежден, что Анкарагюджю использовал драку форварда Динамо со своим капитаном

Надеюсь, он понимает, как обращаться с такими игроками, как я. В донецком Шахтере у него было много бразильцев, у него есть талант к работе с такими игроками, и это хорошо для меня", – цитирует Родригеса Tageblatt.lu.

Напомним, тренерский штаб Алексея Михайличенко отправил Жерсона в Турцию на правах аренды. Летом форвард вернулся в Киев и принял участие в двух официальных матчах Динамо под руководством Луческу.

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