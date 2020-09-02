Товариський поєдинок відбувся 1 вересня. Матч Люксембург – Саарбрюкен завершився з рахунком 0:0. Сенсація Кубка Німеччини 2019/20 (вилетіли лише у півфіналі від Байєра) перевірила готовність національної команди Люксембургу до Ліги націй. Саарбрюкен, який піднявся у 3-й німецький дивізіон, чинив гідний опір недавньому суперникові збірної України, був гостріший попереду та майже ідеальний в захисті. Жерсон Родрігес вийшов у стартовому складі. Гравець, який раптово став лідером Динамо в перших двох офіційних матчах при Луческу і взяв участь у 4-х голах, отримав неприємне пошкодження всередині першого тайму. Жерсон тричі підходив до лікарів, аби ті полегшили біль в його щиколотці, але остаточно зійшов з поля ще перед самісінькою перервою.

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Відтак Люксембург готується стартувати в Лізі націй без двох лідерів. Крім Родрігеса, травмувався Венсан Тілль. Le Quotidien інформує, що 25-річний динамівець "помітно підвернув щиколотку", тож його участь у найближчій грі може стати зайвим ризиком, вважають журналісти. З іншого боку заміни своїм чи не найгострішим гравцям команда не має, і ця гра підтвердила сумний діагноз. Є і певний позитив – Люксембург вперше за 8 матчів не програв (це була найгірша серія за 4 роки).

Агент Жерсон Ахмед Нума в тому ж Le Quotidien прокоментував майбутнє футболіста, який повернувся в Динамо з турецької оренди. Менеджер гравця доволі впевнено говорить, що до кінця вересня Родрігес може опинитися у великому клубі. "Жерсон стане суперзіркою жовтня?" – запитує люксембурзьке видання. З одного боку київський легіонер став одним з наріжних каменів команди Луческу в атаці. З іншого – його гол Шахтарю облетів світ, і все більше зацікавлених клубів, "які мають навіть більший статус, ніж Динамо", виходять на агента атакувального півзахисника.

Після повернення з Анкрагюджю нові турецькі варіанти не влаштували ні клуб, ні гравця. В основному проблема в збільшенні податкової ставки з 20% до 40%, що накладає свій відбиток на трансфери. Оренда в тамтешню Суперлігу була більше вимушеним варіантом, адже Родрігес хотів би розвиватися в кращих командах, запевняє Нума. Тепер у гравця все добре в Києві, але Жерсон міг би перейти в топ-чемпіонат, а Суркіс готовий продавати, якщо надійде приваблива для всіх сторін пропозиція. Нова оренда? Теж не виключено.

"Я підтримую контакти з клубами Італії, Англії та Іспанії. Та на все потрібен час. Як тільки всі домовляться, проходить 2-3 дні до моменту оголошення угоди. Є інтерес, є конкретні пропозиції. Однак ми говоримо про чемпіонати, які тільки недавно завершилися, тому потрібно почекати, поки ці клуби не складуть трансферні плани. Вересень буде дуже бурхливим, поки 5 жовтня не закриється трансферне вікно. Можемо отримати дуже цікаві пропозиції. Багато залежатиме від того, чи проб'ється Динамо в Лігу чемпіонів? Сам Жерсон навіть першим захоче залишитися, якщо вони вийдуть в ЛЧ.

Їм потрібна зараз всі ключові виконавці, і він один з них. Українці масово дивуються, чому Динамо так довго не ігнорувало його. Адже все, що було потрібно – просто гарно з ним поспілкуватися. Маю враження, що все змінилося з приходом Мірчі Луческу. Він знає, як керувати цим виконавцем, довіряє на всі 100%. Зі старту сезону Жерсон двічі отримував звання гравця матчу. Просто йому подобаються тренери, які розмовляють. Не потрібно 10 хвилин. Жерсону достатньо 30 секунд. Тренер каже те, що думає. Жерсон – аналогічно. І все!

Перед першою грою сезону Луческу сказав йому підтягнути команду. Не хочу сказати, що в Жерсона бразильський менталітет. Однак тренер хоча б знає португальську мову, володіє величезним досвідом спілкуванням з португаломовними гравцями з часів Шахтаря. Не потрібен перекладач. Які шанси, що Жерсон залишиться в Динамо, коли наступний раз у жовтні приїде до лав збірної? Я б сказав, що 50 на 50. Це дуже сильно пов'язано з кваліфікацією у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Після Києва він неодмінно повинен перебратися в якийсь із топ-чемпіонатів: Німецька Бундесліга, італійська Серія А, англійська Прем'єр-ліга або іспанська Прімера. У нього немає особливих фаворитів, хоча й вболіває за Реал Мадрид і любить Іспанію. Якщо це буде оренда, то ми не довго думатимемо над іменем клубу. А якщо повноцінний перехід, тут все інакше. Я сказав йому: гроші – далеко не все. Тому вже відхиляв пропозиції з таких екзотичних країн, як Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія. Та в його 25 Жерсон все ще може мріяти про великий європейський клуб.

Ідея майбутнього полягає в тому, щоб якнайкраще зміксувати фінансове благополуччя та спортивні завдання. Як це склалося в Тіма Халля (захисник покинув Карпати вільним агентом і перебрався в португальський Жіл Вісенте, – прим. "Футбол 24"). Чи не заважає Жерсону безросудність, притаманне його грі, аби стати лідером команди? Ні, абсолютно. Йому подобаються виклики топових матчів, він звик там сяяти. Це на 100% його менталітет. Проти Франції зі збірною чи з Шахтарем у Києві. Єдиний великий матч, в якому він не виблискував, гра з Португалією, але це і зрозуміло".

Агент Жерсона ставить його в один ряд з такими бразильськими суперзірками, як Неймар, Ромаріо, Роналдінью... "Зрозумійте правильно. Це не тому, що вони одного рівня. Просто в них той самий менталітет. Їм потрібно веселитися, щоб почуватися щасливими. Він хоче показати, що кращий за інших. І це не через те, що в нього якийсь надмірний егоцентризм. Деяким гравцям просто потрібно посміхатися і розважатися. Тепер у нього є досвід. Знає, коли можна відриватися, а коли – треба працювати".

У контексті розмови про дисципліну не можна було оминути скандали з партнерами в колишніх командах Родрігеса. Якщо в бійці з капітаном Анкарагюджю Жерсона і Динамо виставляють жертвами обставин, але без подробиць, то першу подібну історію з вигнанням із Шерифа агент розкриває ширше. "У тій ситуації першим почав його колишній одноклубник Ковачевіч (грали разом в Шерифі, – прим. "Футбол 24"). Коли він спробував вдарити його, Жерсон у відповідь штовхнув того ногою. У таких ситуаціях не потрібно засуджувати самооборону. Але Ковачевіч – сімейний чоловік, у нього двоє дітей. Тому Жерсону було погано. Наступного дня він відправив повідомлення, яке замовчали, де вибачився перед партнером і його сім'єю. Однак клуб використав цю ситуацію, аби вигнати Жерсона. Хоча між гравцями все вже було добре, проблеми вирішили".

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