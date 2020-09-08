"У мене немає жодних обмежень в спортивному плані. Найближчим часом хочу грати у серйозному європейському клубі. Але зараз зосереджений на Динамо.

Родрігес: Сподіваюся, Луческу розуміє, як поводитися з такими гравцями, як я

У приватному житті хотів би досягти того, що мені завжди подобалося – стати босом своєї маленької імперії. Ніколи не хотів на когось працювати, завжди прагнув бути господарем самому собі. Нікого не слухав і робив те, чого бажав", – зізнався Родрігес в інтерв'ю Tageblatt.lu.

Додамо, що Жерсон став одним з найкращих гравців Динамо у новому сезоні – 25-річний форвард віддав асист у матчі УПЛ проти Олімпіка (4:1), а також забив Шахтарю у Суперкубку України (3:1).

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу