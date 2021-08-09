Форвард сборной Люксембурга в отчетном матче вышел на поле с первых минут, но в середине второго тайма был вынужден уступить место Карлосу Де Пене.

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После своей замены Жерсон взорвался эмоциями. Люксембуржец не пожал руку тренерам и ударом ногой разбросал бутылки с водой, которые стояли рядом со скамейкой запасных. Интересно, что Виктор Цыганков и Томаш Кендзера, которых заменили вслед за Родригесом, повели себя более вежливо.

Заметим, что на момент замен Динамо вело в счете (1:0). До финального свистка команды успели забить еще по голу, киевляне одержали победу и поднялись на третье место в таблице при игре в запасе.

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