Жерсон сорвал рекламные съемки New Balance, которые должны были состояться согласно контракту между производителем и киевским Динамо, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Компания выдвинула финансовые претензии клубу, однако Игорь Суркис потребует их выплаты именно от Жерсона, который нарушил финансовые обязательства. Также сообщается, что "бело-синие" намерены продать люксембуржца за 5 млн евро, но потенциальные покупатели так и не появились.

Напомним, контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2024 года. В сезоне 2020/21 он сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает люксембуржца в 3 млн евро.

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