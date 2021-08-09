Форвард збірної Люксембургу в звітному матчі вийшов на поле з перших хвилин, але в середині другого тайму був змушений поступитися місцем Карлосу Де Пені.

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Після своєї заміни Жерсон вибухнув емоціями. Люксембуржець не потис руку тренерам і ударом ногою порозкидав пляшки з водою, які стояли поруч лави для запасних. Цікаво, що Віктор Циганков та Томаш Кендзьора, яких замінили слідом за Родрігесом, повелися більш чемно.

Зауважимо, що на момент замін Динамо вело у рахунку (1:0). До фінального свистка команди встигли забити ще по голу, кияни здобули перемогу і піднялися на третє місце в таблиці при грі в запасі.

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