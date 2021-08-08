Центральная встреча 3-го тура УПЛ проходила в Запорожье, где Заря принимала Динамо. Для киевлян этот поединок имел большое значение в вопросе борьбы за чемпионство – в результате вчерашнего поражения Шахтера "бело-синие" получили возможность догнать дончан в таблице (при наличии матча в запасе против Миная). У "мужиков" была своя мотивация – они пытались отомстить за проигрыш в финале Кубка и за домашнее фиаско в весенней встрече в предыдущем сезоне.

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Мирча Луческу не приехал в Запорожье из-за восстановления после операции, поэтому в технической зоне Динамо руководил Эмиль Карас. По сравнению с поединком против Вереса, тренерский штаб киевлян провел четыре замены в основе – травмированного Попова заменил Забарный, а вместо Тымчика, Караваева и де Пены вышли Кендзера, Цыганков и Родригес. Виктор Скрипник, в свою очередь, повторил старт с матча против Ингульца, заменив только Булецу – Сергей не мог сыграть из-за условий аренды. Его позицию закрыл Кристиан Фагундес.

Заря приучила к большому количеству контратак и высоченному темпу в матчах против грандов, но всего этого не наблюдалось в первые 20 минут встречи. Динамо контролировало движение мяча и довольно быстро закрепилось на чужой половине, время от времени прорывая оборону хозяев разрезными передачами. Уже на 11-й минуте киевляне могли отпраздновать взятие ворот, однако Гармаш, получив классный пас Сидорчука на правый край штрафной, пробил мимо дальней штанги. Еще несколько перспективных забросов в штрафную к обострению не привели.

У луганчан за этот период не было ничего, кроме дальнего неточного удара Шахаба на 15-й минуте. Этот выстрел стал для "мужиков" роковым: Бущан после него вынес мяч, а Жерсон зацепился за него и убежал от Фаворова на левый фланг штрафной – оттуда вингер попытался пробить. Фаворов накрыл попытку, но дальнейшая подача Шапаренко с углового завершилась замыканием от Сироты. Прямо в дальний нижний угол! 0:1.

После забитого гола Динамо продолжало работать в обычном русле, долго раскатывая мяч, держа невысокий темп и время от времени обостряя игру короткими комбинациями и дальними ударами. Лучший из них на 23-й минуте провел Жерсон Родригес, но Шевченко уверенно поймал сферу. Хороших моментов не возникало, но и у Зари ничего интересного не было. Киевляне держали матч под полным контролем, а "мужики" прямо таки разочаровывали своей инертностью.

Подопечные Виктора Скрипника сумели проснуться в последней трети первого тайма, хотя за это пришлось расплатиться раскрытием тылов. В этот период встречи игра пошла на встречных курсах – Динамо в ней не смогло создать хоть что-то похожее на голевой эпизод, а вот Заря имела аж две явные возможности сравнять счет.

Так, на 32-й минуте Кочергин получил передачу на левом краю штрафной и покатил мяч на дальнюю штангу – Кристиан пытался замкнуть, но не успел! На 39-й же Бущан неудачно выбил прострел с правого фланга, а Сидорчук при попытке выноса сбросил сферу на Громова – Артем метров с 11-ти пробил в падении через себя. Удар, однако оказался слишком неточным.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе киевлян, однако на старте второго тайма луганчане получили шикарную возможность забить в ответ: Кристиан получил скидку пяткой от Шахаба и ворвался в штрафную, где его догнал Шапаренко – Николай атаковал сзади, бразилец упал. Хозяева требовали пенальти, но даже на повторах трудно сказать, был ли там ​​фол. Анатолий Абдула решил, что все было чисто.

После этого эпизода оба коллектива обменялись серией контратак без явного завершения. Постепенно футболисты начали нервничать – Гармаш и Шапаренко на 55-й и 63-й минутах получили по желтой карточке за разговоры, а Назарина на 57-й увидел "горчичник" за срыв атаки. К сожалению, в начале 60-х минут вообще не было интересных моментов у чужих ворот, что изрядно беспокоило тренерский штаб Динамо. Эмиль Карас через наушник активно советовался то ли с Мирчей Луческу, то ли с ассистентами на трибунах. Виктор Скрипник также не сидел без дела, заменив Кристиана на Кабаева.

Творческий процесс обоих тренеров вылился в чрезвычайно яркую середину тайма. Заря проснулась первой, едва не сравняв счет на 64-й минуте в результате выстрела Шахаба с дистанции в ближнюю девятку – Бущан парировал. Еще через три минуты забивать мог Кочергин, который замкнул прострел Кабаева с правого фланга, однако Владислав не попал в дальний угол.

Следующий шаг сделало Динамо: Эмиль Карас провел тройную замену, выпустив де Пену, Тымчика и Караваева, а уже через минуту мощный прострел Караваева завершился ударом Миколенко – Шевченко парировал, однако Имереков на отскоке подыграл себе рукой. Пенальти! Де Пена на 71-й минуте взялся выполнять "11-метровый", но Шевченко вытащил его выстрел!

Невероятно, но уже через четыре минуты пенальти заработала Заря! Его привез Сидорчук, который не рассчитал подкат в собственной штрафной, срезав Кочергина. Казалось, что сейчас луганчане сравняют, однако Фаворов с "отметки" попал в штангу! За расточительность наказание прилетело уже через четыре минуты: Миколенко с левого фланга выкатил передачу в штрафную на одинокого Буяльского, а Виталий спокойно выстрелил в ближний угол – 0:2! Караваев на 82-й минуте мог и добить "мужиков", ворвавшись на правый край штрафной и мощно пробил, но Шевченко выручил хозяев.

Заря пыталась возродить интригу. Виктор Скрипник сразу же бросил в бой Руфата и Фримпонга, а еще перед голом на поле появились Гладкий и Цвек. Луганчане летели вперед, получив возможность отличиться со штрафного на 84-й минуте – впрочем, Назарина пробил неточно. Мог забивать и Гладкий, который подкараулил ошибку Тымчика, но его выстрел с левого угла штрафной отправился на трибуны. Динамо же имело шанс наказать за смелость в компенсированное время вследствие врывания де Пены на левый край штрафной – впрочем, его удар парировал Шевченко, а добивание от Кулача прошло рядом со штангой.

Заря таки смогла прошить Бущана на 90+4-й минуте в результате выхода Фримпонга один в один, но это был гол престижа. Времени на спасение ничьи у хозяев не было. Финальный свисток зафиксировал победу Динамо.

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