Динамо победило Зарю в матче с двумя нереализованными пенальти – киевляне сравнялись с Шахтером по очкам в УПЛ
В рамках поединка 3-го тура УПЛ Заря потерпела домашнее поражение от Динамо. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Центральная встреча 3-го тура УПЛ проходила в Запорожье, где Заря принимала Динамо. Для киевлян этот поединок имел большое значение в вопросе борьбы за чемпионство – в результате вчерашнего поражения Шахтера "бело-синие" получили возможность догнать дончан в таблице (при наличии матча в запасе против Миная). У "мужиков" была своя мотивация – они пытались отомстить за проигрыш в финале Кубка и за домашнее фиаско в весенней встрече в предыдущем сезоне.
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Мирча Луческу не приехал в Запорожье из-за восстановления после операции, поэтому в технической зоне Динамо руководил Эмиль Карас. По сравнению с поединком против Вереса, тренерский штаб киевлян провел четыре замены в основе – травмированного Попова заменил Забарный, а вместо Тымчика, Караваева и де Пены вышли Кендзера, Цыганков и Родригес. Виктор Скрипник, в свою очередь, повторил старт с матча против Ингульца, заменив только Булецу – Сергей не мог сыграть из-за условий аренды. Его позицию закрыл Кристиан Фагундес.
Заря приучила к большому количеству контратак и высоченному темпу в матчах против грандов, но всего этого не наблюдалось в первые 20 минут встречи. Динамо контролировало движение мяча и довольно быстро закрепилось на чужой половине, время от времени прорывая оборону хозяев разрезными передачами. Уже на 11-й минуте киевляне могли отпраздновать взятие ворот, однако Гармаш, получив классный пас Сидорчука на правый край штрафной, пробил мимо дальней штанги. Еще несколько перспективных забросов в штрафную к обострению не привели.
У луганчан за этот период не было ничего, кроме дальнего неточного удара Шахаба на 15-й минуте. Этот выстрел стал для "мужиков" роковым: Бущан после него вынес мяч, а Жерсон зацепился за него и убежал от Фаворова на левый фланг штрафной – оттуда вингер попытался пробить. Фаворов накрыл попытку, но дальнейшая подача Шапаренко с углового завершилась замыканием от Сироты. Прямо в дальний нижний угол! 0:1.
После забитого гола Динамо продолжало работать в обычном русле, долго раскатывая мяч, держа невысокий темп и время от времени обостряя игру короткими комбинациями и дальними ударами. Лучший из них на 23-й минуте провел Жерсон Родригес, но Шевченко уверенно поймал сферу. Хороших моментов не возникало, но и у Зари ничего интересного не было. Киевляне держали матч под полным контролем, а "мужики" прямо таки разочаровывали своей инертностью.
Подопечные Виктора Скрипника сумели проснуться в последней трети первого тайма, хотя за это пришлось расплатиться раскрытием тылов. В этот период встречи игра пошла на встречных курсах – Динамо в ней не смогло создать хоть что-то похожее на голевой эпизод, а вот Заря имела аж две явные возможности сравнять счет.
Так, на 32-й минуте Кочергин получил передачу на левом краю штрафной и покатил мяч на дальнюю штангу – Кристиан пытался замкнуть, но не успел! На 39-й же Бущан неудачно выбил прострел с правого фланга, а Сидорчук при попытке выноса сбросил сферу на Громова – Артем метров с 11-ти пробил в падении через себя. Удар, однако оказался слишком неточным.
На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе киевлян, однако на старте второго тайма луганчане получили шикарную возможность забить в ответ: Кристиан получил скидку пяткой от Шахаба и ворвался в штрафную, где его догнал Шапаренко – Николай атаковал сзади, бразилец упал. Хозяева требовали пенальти, но даже на повторах трудно сказать, был ли там фол. Анатолий Абдула решил, что все было чисто.
После этого эпизода оба коллектива обменялись серией контратак без явного завершения. Постепенно футболисты начали нервничать – Гармаш и Шапаренко на 55-й и 63-й минутах получили по желтой карточке за разговоры, а Назарина на 57-й увидел "горчичник" за срыв атаки. К сожалению, в начале 60-х минут вообще не было интересных моментов у чужих ворот, что изрядно беспокоило тренерский штаб Динамо. Эмиль Карас через наушник активно советовался то ли с Мирчей Луческу, то ли с ассистентами на трибунах. Виктор Скрипник также не сидел без дела, заменив Кристиана на Кабаева.
Творческий процесс обоих тренеров вылился в чрезвычайно яркую середину тайма. Заря проснулась первой, едва не сравняв счет на 64-й минуте в результате выстрела Шахаба с дистанции в ближнюю девятку – Бущан парировал. Еще через три минуты забивать мог Кочергин, который замкнул прострел Кабаева с правого фланга, однако Владислав не попал в дальний угол.
Следующий шаг сделало Динамо: Эмиль Карас провел тройную замену, выпустив де Пену, Тымчика и Караваева, а уже через минуту мощный прострел Караваева завершился ударом Миколенко – Шевченко парировал, однако Имереков на отскоке подыграл себе рукой. Пенальти! Де Пена на 71-й минуте взялся выполнять "11-метровый", но Шевченко вытащил его выстрел!
Невероятно, но уже через четыре минуты пенальти заработала Заря! Его привез Сидорчук, который не рассчитал подкат в собственной штрафной, срезав Кочергина. Казалось, что сейчас луганчане сравняют, однако Фаворов с "отметки" попал в штангу! За расточительность наказание прилетело уже через четыре минуты: Миколенко с левого фланга выкатил передачу в штрафную на одинокого Буяльского, а Виталий спокойно выстрелил в ближний угол – 0:2! Караваев на 82-й минуте мог и добить "мужиков", ворвавшись на правый край штрафной и мощно пробил, но Шевченко выручил хозяев.
Заря пыталась возродить интригу. Виктор Скрипник сразу же бросил в бой Руфата и Фримпонга, а еще перед голом на поле появились Гладкий и Цвек. Луганчане летели вперед, получив возможность отличиться со штрафного на 84-й минуте – впрочем, Назарина пробил неточно. Мог забивать и Гладкий, который подкараулил ошибку Тымчика, но его выстрел с левого угла штрафной отправился на трибуны. Динамо же имело шанс наказать за смелость в компенсированное время вследствие врывания де Пены на левый край штрафной – впрочем, его удар парировал Шевченко, а добивание от Кулача прошло рядом со штангой.
Заря таки смогла прошить Бущана на 90+4-й минуте в результате выхода Фримпонга один в один, но это был гол престижа. Времени на спасение ничьи у хозяев не было. Финальный свисток зафиксировал победу Динамо.
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