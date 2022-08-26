В Стамбуле 26 августа состоялась жеребьевка группового турнира ЛК 2022/23. С кем сыграет СК Днепр-1, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций: с кем сыграет СК Днепр-1 – результаты жеребьевки 26 08 2022

Жеребьевка стартовала в 15:30 по киевскому времени. СК Днепр-1 не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв АЕКу из Ларнаки с общим счетом 1:5. Команда Александра Кучера осталась единственным представителем Украины в Лиге конференций – Заря и Ворскла не смогли пройти квалификацию.

Динамо получило соперников в групповом турнире Лиги Европы 2022/23 – дежавю для команды Луческу

Согласно клубному рейтингу УЕФА, СК Днепр-1 попал в четвертую корзину. Это позволило украинской команде избежать встречи со следующими клубами: Лех, Словацко, Силькеборг, Юргорден, Пюник, РФС, Балкани.

По итогам жеребьевки СК Днепр-1 попал в группу E. Соперниками подопечных Кучера станут АЗ (Нидерланды), Аполлон (Кипр) и Вадуц (Лихтенштейн).

Матчи первого тура Лиги конференций запланированы на 8 сентября. Групповой этап завершится 3 ноября.

Победители групп выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут вторые места в квартетах, выйдут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые финишировали вторыми на групповом этапе Лиги Европы. Третьи и четвертые команды групп завершат евросезон 2022/23.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 против уникальной команды 2 лиги