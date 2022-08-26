Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 против уникальной команды 2 лиги
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле УЕФА провел церемонию жеребьевки основного раунда ЛК 2022/23. СК Днепр-1 получил соперников на групповом турнире.
Группа А: Истанбул Башакшехир, Фиорентина, Хартс, РФШ
Группа B: Вест Хэм, ФКСБ, Андерлехт, Силькеборг
Группа С: Вильяреал, Хапоэль Беэр-Шева, Аустрия, Лех
Группа D: Партизан, Кельн, Ницца, Словацко
Группа Е: АЗ Алкмаар, Аполлон Лимасол, Вадуц, СК Днепр-1
Группа F: Гент, Мольде, Шэмрок Роверс, Юргорден
Группа G: Славия Прага, ЧФР Клуж, Сивасспор, Балкани
Группа Н: Базель, Слован Братислава, Жальгирис, Пюник
Помогает в жеребьевке Волкан Демирель, легендарный вратарь Фенербахче. Другой человек на сцене – Владимир Шмицер. Чех, выигрывавший с Ливерпулем памятный финал Лиги чемпионов. А все потому, что финал Лиги конференций 2023 года примет Прага.
Начало церемонии и онлайн-трансляции на Футбол 24 в этой новости в 15:30 по Киеву. Уступив кипрскому АЕКу на стадии плей-офф ЛЕ, СК Днепр-1 вылетел в Лигу конференций. Команда Кучера с 25 рейтингом среди 32 участников группового турнира оказалась в последней корзине, поэтому рисковала получить самых тяжелых соперников. В частности, выделялись среди остальных испанский Вильяреал, английский Вест Хэм, итальянская Фиорентина, немецкий Кельн, французская Ницца.
Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца
Хватает сложных соперников и не из топ-чемпионатов. В то же время, есть возможность выйти и на литовский Жальгирис, лихтенштейнский Вадуц либо ирландский Шэмрок Роверс. Румыны, израильтяне, словаки и киприоты являются теми, кого тоже стоит обыгрывать, если хочешь играть и прогрессировать в еврокубках. И даже в первой корзине едва ли не лучшим вариантом является сербский Партизан.
Корзина 1
Вильяреал (ESP)
Базель (SUI)
Славия (CZE)
Алкмаар (NED)
Гент (BEL)
Истанбул Башакшехир (TUR)
Партизан (SRB)
Вест Хэм (ENG)
Корзина 2
ЧФР (ROU)
Мольде (NOR)
ФКСБ (ROU)
Фиорентина (ITA)
Кельн (GER)
Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
Аполлон (CYP)
Слован (SVK)
Корзина 3
Ницца (FRA)
Андерлехт (BEL)
Жальгирис (LTU)
Аустрия (AUT)
Хартс (SCO)
Шэмрок Роверс (IRL)
Сивасспор (TUR)
Вадуц (LIE)
Корзина 4
Днепр-1 (UKR)
Лех (POL)
Словацко (CZE)
Силькеборг (DEN)
Юргорден (SWE)
Пюник (ARM)
РФШ (LVA)
Балкани (KOS)
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера