Группа А: Истанбул Башакшехир, Фиорентина, Хартс, РФШ

Группа B: Вест Хэм, ФКСБ, Андерлехт, Силькеборг

Группа С: Вильяреал, Хапоэль Беэр-Шева, Аустрия, Лех

Группа D: Партизан, Кельн, Ницца, Словацко

Группа Е: АЗ Алкмаар, Аполлон Лимасол, Вадуц, СК Днепр-1

Группа F: Гент, Мольде, Шэмрок Роверс, Юргорден

Группа G: Славия Прага, ЧФР Клуж, Сивасспор, Балкани

Группа Н: Базель, Слован Братислава, Жальгирис, Пюник

Помогает в жеребьевке Волкан Демирель, легендарный вратарь Фенербахче. Другой человек на сцене – Владимир Шмицер. Чех, выигрывавший с Ливерпулем памятный финал Лиги чемпионов. А все потому, что финал Лиги конференций 2023 года примет Прага.

Начало церемонии и онлайн-трансляции на Футбол 24 в этой новости в 15:30 по Киеву. Уступив кипрскому АЕКу на стадии плей-офф ЛЕ, СК Днепр-1 вылетел в Лигу конференций. Команда Кучера с 25 рейтингом среди 32 участников группового турнира оказалась в последней корзине, поэтому рисковала получить самых тяжелых соперников. В частности, выделялись среди остальных испанский Вильяреал, английский Вест Хэм, итальянская Фиорентина, немецкий Кельн, французская Ницца.

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Хватает сложных соперников и не из топ-чемпионатов. В то же время, есть возможность выйти и на литовский Жальгирис, лихтенштейнский Вадуц либо ирландский Шэмрок Роверс. Румыны, израильтяне, словаки и киприоты являются теми, кого тоже стоит обыгрывать, если хочешь играть и прогрессировать в еврокубках. И даже в первой корзине едва ли не лучшим вариантом является сербский Партизан.

Корзина 1

Вильяреал (ESP)

Базель (SUI)

Славия (CZE)

Алкмаар (NED)

Гент (BEL)

Истанбул Башакшехир (TUR)

Партизан (SRB)

Вест Хэм (ENG)

Корзина 2

ЧФР (ROU)

Мольде (NOR)

ФКСБ (ROU)

Фиорентина (ITA)

Кельн (GER)

Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

Аполлон (CYP)

Слован (SVK)

Корзина 3

Ницца (FRA)

Андерлехт (BEL)

Жальгирис (LTU)

Аустрия (AUT)

Хартс (SCO)

Шэмрок Роверс (IRL)

Сивасспор (TUR)

Вадуц (LIE)

Корзина 4

Днепр-1 (UKR)

Лех (POL)

Словацко (CZE)

Силькеборг (DEN)

Юргорден (SWE)

Пюник (ARM)

РФШ (LVA)

Балкани (KOS)

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