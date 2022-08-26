У Стамбулі 26 серпня відбулося жеребкування групового турніру ЛК 2022/23. З ким зіграє СК Дніпро-1, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій: з ким зіграє СК Дніпро-1 – результати жеребкування 26 08 2022

Жеребкування стартувало о 15:30 за київським часом. СК Дніпро-1 не зумів вийти в груповий етап Ліги Європи, програвши АЕКу з Ларнаки із загальним рахунком 1:5. Команда Олександра Кучера залишилася єдиним представником України у Лізі конференцій – Зоря і Ворскла не змогли пройти кваліфікацію.

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Відповідно до клубного рейтингу УЄФА, СК Дніпро-1 потрапив у четвертий кошик. Це дозволило українській команді уникнути зустрічі з такими клубами, як: Лех, Словацко, Сількеборг, Юргорден, Пюнік, РФС, Балкані.

За підсумками жеребкування СК Дніпро-1 потрапив у групу E. Суперниками підопічних Кучера стануть АЗ (Нідерланди), Аполлон (Кіпр) і Вадуц (Ліхтенштейн).

Матчі першого туру Ліги конференцій заплановані на 8 вересня. Груповий етап завершиться 3 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть другі місця у квартетах, вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, що фінішували третіми на груповому етапі Ліги Європи. Решта завершать євросезон 2022/23.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 проти унікальної команди 2 ліги