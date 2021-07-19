Команда Роберто Де Дзерби встретится с бельгийским Генком. Первый матч Шахтер проведет в гостях.

Генк занял второе место в Лиге Жупиле по итогам сезона 2020/21. Состав команды оценивается в 134 млн евро, по информации Transfermarkt. Самый дорогой игрок – сенсационный бомбардир Пол Онуачу с трансферной стоимостью 20миллионов.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтеру повезло – как это было

Шахтер стартует в Пути представителей лиг. Во время жребия "горняки" были среди сеяных клубов.

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА. Победители противостояний в раунде плей-офф затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что УЕФА отменил правило выездного гола. Это означает, что потенциальное равенство за 180 минут регламентированного времени переведет противостояние в овертайм. Если же дополнительное время не определит сильнейшего, командам придется пробивать пенальти.

Матчи 3-го квалификационного раунда состоятся 3/4 и 10 августа.

Напомним, что в сезоне 2020/21 донецкий Шахтер получил прямую путевку в групповой этап ЛЧ в статусе чемпиона Украины. Тогда еще команда Каштру заняла третье место в квартете с Интером, Боруссией М и миланским Интером.