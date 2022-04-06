"Шевченко с первых дней избрал очень четкую позицию. За первые две недели, пожалуй, не было ни дня, чтобы он не позвонил по телефону Саше и не уточнил какие-то вопросы. Постоянно были на связи, решали логистические вопросы, как лучше доставить груз в Украину.

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Андрей Николаевич говорил Саше – продолжай дальше публиковать все эти истории, давай интервью английским ресурсам, кричи об этом Европе и Англии. Шевченко здесь в Англии точно стал послом, человеком, который несет очень большую информацию о Украине. Его жена также присоединилась ко всему этому. На вторую неделю войны она мне написала. К сожалению, в такое ужасное время для Украины мы познакомились, во время войны.

Мы производили закупку медицинских препаратов, лекарств, кислородных баллонов. Это уже была более целевая помощь, потому что сначала еще никто ничего не понимал, у всех был шок. Присылали непроверенные счета на ВСУ. Но когда все эти проблемы "всплыли" более четко, мы начали оказывать целевую помощь – тепловизоры, амуниция, аптечки, лекарства. Все это продолжает доставлятся Украине", – рассказала Влада в интервью Денисов Time.

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