"Шевченко з перших днів обрав дуже чітку позицію. За перші два тижні, мабуть, не було жодного дня, щоб він не зателефонував Сашкові і не уточнив якісь питання. Постійно були на зв'язку, вирішували логістичні питання, як краще доправити вантаж до України.

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Андрій Миколайович говорив Сашку – продовжуй далі публікувати всі ці історії, давай інтерв'ю англійським ресурсам, кричи про це Європі і Англії. Шевченко тут в Англії точно став амбасодором, людиною, яка несе дуже велику інформацію про в Україні. Його дружина також приєдналась до цього всього. На другий тиждень війни вона мені написала. На жаль, в такий жахливий час для України ми познайомились, під час війни.

Ми робили закупівлю медичних препаратів, ліків, кисневих балонів. Це вже була більш цільова допомога, тому що спочатку ще ніхто нічого не розумів, у всіх був шок. Надсилали неперевірені рахунки на ЗСУ. Але коли всі ці проблеми "спливли" більш чітко, то ми почали надавати цільову допомогу – тепловізори, амуніція, аптечки, ліки. Все це продовжує діставатися України", – розповіла Влада в інтерв'ю Денисов Time.

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