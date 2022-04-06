"Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали русские. Мне не сложно общаться на русском, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на*уй". Извиняться за эти слова не буду. Это все.

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Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать достучиваться до русского народа нет никакого смысла. Лучше пойду, и трижды головой о стену ударюсь, толку будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, я буду дальше общаться на украинском языке", – отметила Зинченко в интервью Денисов Time.

Напомним, длится 42-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

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