Унаи Мельгоса будет работать с молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025.

Испанский специалист Унаи Мельгоса назначен на должность главного тренера молодежной сборной Украины. Об этом пишет УАФ.

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Состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, где Комитет национальных сборных команд УАФ поддержал инициативу коуча национальной сборной Сергея Реброва, назначив тренером Украины U-21 именно испанца.

Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в Александрии будет готовить сборную к Олимпиаде в Париже.

Следующий цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше) под руководством Унаи Мельгосы.

Также Исполком УАФ поддержал проекты решений, касающихся запуска футбольных соревнований сезона 2023/24 (УПЛ, ПФЛ, Кубок Украины, женские соревнования, футзал, любители, ДЮФЛ). Кроме того, утверждены списки стадионов для проведения всеукраинских соревнований УПЛ, ПФЛ и женских клубов в сезоне 2023/24. Все регламенты и перечни в ближайшее время обнародуют на сайте УАФ.

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