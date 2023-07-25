Молодежная сборная Украины официально получила нового тренера – полуфинал Евро стал для Ротаня последним в команде U-21
Унаи Мельгоса будет работать с молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025.
Испанский специалист Унаи Мельгоса назначен на должность главного тренера молодежной сборной Украины. Об этом пишет УАФ.
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Состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, где Комитет национальных сборных команд УАФ поддержал инициативу коуча национальной сборной Сергея Реброва, назначив тренером Украины U-21 именно испанца.
Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в Александрии будет готовить сборную к Олимпиаде в Париже.
Следующий цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше) под руководством Унаи Мельгосы.
Также Исполком УАФ поддержал проекты решений, касающихся запуска футбольных соревнований сезона 2023/24 (УПЛ, ПФЛ, Кубок Украины, женские соревнования, футзал, любители, ДЮФЛ). Кроме того, утверждены списки стадионов для проведения всеукраинских соревнований УПЛ, ПФЛ и женских клубов в сезоне 2023/24. Все регламенты и перечни в ближайшее время обнародуют на сайте УАФ.
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