Камбек Андрея Ярмоленко в Динамо вдохновил вспомнить, как складывалась судьба других игроков сборной Украины, которые возвращались домой, попробовав на вкус легионерский хлеб.

Зов Родины не способны игнорировать самые звездные футболисты. "Футбол 24" напоминает, как наши земляки возвращались в Украину после попытки построить карьеру в Европе.

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Главным событием этого лета стало возвращение Андрея Ярмоленко в Динамо. Действующий капитан нашей сборной не смог стать звездой ни в Дортмунде, ни в Лондоне. Вояж в ОАЭ изначально воспринимался как временное решение. Новую главу в Киеве Ярмоленко начинает правильно. Андрей отказался от привилегий – не забирает 10-й номер у Шапаренко и капитанскую повязку у Сидорчука.

Только сезон покажет, Ярмоленко приехал доигрывать или решать серьезные задачи. Вызовов хватает – и вернуть Динамо чемпионство, и попытаться побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата Украины в истории (еще нужно 25 голов). Чтобы добиться успеха, Андрею придется менять традиции. Ведь мало кто из игроков нашей сборной по возвращении из Европы снова становился звездой в родном первенстве. Это удавалось только Сергею Реброву.

Артем Кравец

Где играл за границей: Штутгарт, Гранада, Кайсериспор

Где играл по возвращении: Динамо

Что было дальше: Коньяспор, Сакаряспор, советник президента Динамо

Человек, ставший заложником того легендарного дубля в матче с Валенсией. Кравец так и не сумел оправдать все полученные авансы. Хотя шансы были – его приглашали Штутгарт и Гранада, но стабильно забивать удавалось только в Турции. Возвращением в Динамо надеялся завоевать место в сборной Украины на Евро-2020. Однако Мирча Луческу на Кравца вообще не рассчитывал. Затем Артем еще раз съездил в Турцию, а этим летом снова оказался в Киеве – стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Евгений Селезнев

Где играл за границей: Кубань, Карабюкспор, Акхисар, Малага, Бурсаспор

Где играл по возвращении: Шахтер, Колос, Минай

Что было дальше: Завершил карьеру

Карьера Селезнева вполне достойна отдельного мини-сериала на Netflix. Первый легионерский опыт был недоразумением. Евгений и сам признавался, что ему стыдно за игру на России. Успешно выступал только в Турции, где брал Кубок и Суперкубок, при этом не с местными грандами. В Малаге был провал. Иначе это не опишешь. В конце концов, возвращение в УПЛ также подарило не самые лучшие эмоции. Селезнев грезил бомбардирским рекордом, но было больше разговоров, чем эффективных действий на поле. Пришлось смириться. Евгений завершил карьеру и уже сыграл прощальный матч. До вожделенной вершины так и осталось 7 голов.

Евгений Коноплянка

Где играл за границей: Севилья, Шальке

Где играл по возвращении: Шахтер

Что было дальше: Краковия, сейчас ищет новый клуб

Перебрался в Европу, когда уже было поздно меняться. Коноплянка не привык к новым условиям, не адаптировался к требованиям тренеров. Ни в Севилье, ни в Шальке никто даже не думал опекать Евгения, как это делал Мирон Маркевич. Переход в Шахтер принес воспитаннику Днепра титул чемпиона, а больше и ничего. Коноплянка постепенно потерял статус звезды и игрока сборной Украины. Прошлый сезон отыграл за польскую Краковию. Даже там от украинца ждали большего.

Дмитрий Чигринский

Где играл за границей: Барселона

Где играл по возвращении: Шахтер, Днепр

Что было дальше: АЕК, Ионикос

Первый по-настоящему громкий трансфер Шахтера. Чигринский в Барселоне не смог разбить дуэт центрбеков Пуйоль-Пике и уже через год снова был в Донецке. Дальше начались постоянные проблемы со здоровьем, из-за которых Дмитрий играл очень мало. Потом, казалось, реанимировал карьеру в Днепре, но клуб прекратил свое существование. Следующим пунктом назначения стала Греция, где он становился чемпионом и выступал еще в прошлом сезоне. Теперь Дмитрий ищет новый клуб, рассматривая довольно экзотические варианты.

Юрий Максимов

Где играл за границей: Вердер, Вальдхоф, Ростов

Где играл по возвращении: Борисфен, Металлург (Запорожье)

Что было дальше: завершил карьеру

Один из самых лучших украинских футболистов в 90-х. Провел несколько отличных лет в Вердере, апогеем которых стала победа в Кубке Германии. Именно Максимов забил единственный гол своей команды в финале против Баварии. Всего в этом турнире провел 5 матчей, отличившись 4 раза. На родину вернулся завершать. Провел два сезона в составе середняков – Борисфена и Металлурга из Запорожья.

Сергей Ребров

Где играл за границей: Тоттенхэм, Фенербахче, Вест Хэм

Где играл по возвращении: Динамо

Что было дальше: Рубин

Европейская карьера Реброва получилась не очень удачной. Прежде всего, это касается Англии, ведь в Турции таких проблем не было. В конце концов с возвращением в Динамо Сергей Станиславович не прогадал. Легко пробился в основу, стабильно забивал (стал первым в чемпионате Украины, кому подчинилась отметка в 100 мячей), выиграл все внутренние трофеи, а главное – вернулся в сборную. С национальной командой ездил на эпохальный ЧМ-2006. Завершал карьеру в Рубине, с которой даже становился чемпионом.

Андрей Шевченко

Где играл за границей: Милан, Челси

Где играл по возвращении: Динамо

Что было дальше: завершил карьеру

Лучший украинский футболист периода Независимости. Вернулся в Киев в 33-летнем возрасте с багажом травм и желанием дотянуть до Евро-2012. Перебрать на себя роль лидера Динамо не смог, да и не пытался. Новые повреждения, частые отъезды к семье в Лондон. Все это оставило в памяти не самые лучшие воспоминания о втором периоде в Динамо. К тому же, в то время в Украине доминировал Шахтер. За три сезона Шевченко выиграл лишь Суперкубок, просидев тот матч на скамье для запасных.