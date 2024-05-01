Бывший полузащитник Карпат Игорь Худобяк раскритиковал украинцев, выступающих в клубах, где владельцы принадлежат к стране-оккупанту.

– В начале полномасштабного вторжения России на украинские земли вы участвовали в митингах в поддержку Украины, сейчас репостите сборы. Как киприоты относятся к войне на нашей с вами Родине?

– Друзья и знакомые часто спрашивают, какая ситуация в Украине, до сих ли пор идет война. Они за этим не следят, поскольку это их не касается, им не интересно.

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– Во втором дивизионе Кипра выступает Ипсонас, президентом которого является россиянин Евгений Савин. В клубе играет ряд украинских футболистов. Ранее там выступал бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк. Считаете это своеобразной изменой?

– Не знаю, возможно, да, именно с моральной точки зрения. Мне такое не импонирует, я бы не смог там играть.

– Евгений Савин осудил полномасштабное вторжение России в Украину и уехал на Кипр. Его можно назвать "хорошим" россиянином?

– Я так не думаю. Считаю, что когда Россия устраивает геноцид украинцев, то нет "хороших" россиян, только те, которые сейчас лежат в украинском черноземе, – сказал Худобяк в комментарии NV.

Интересно, что с июля 2013-го по июнь 2014 годов легенда Карпат выступал за российский Ростов. Сейчас он защищает цвета кипрского Ксилотимву.

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