Александр Зинченко стал объектом борьбы между двумя женщинами. Полузащитник Арсенала на своей странице в социальной сети Instagram похвастался видео, на котором его дочь Ева запрещает маме – Владе Седан – обнимать мужа.

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Категоричность малышки поражает! Она отказывается идти на любые компромиссы, крепко обнимая папу за шею повторяя "Мой!". Сам Александр откровенно кайфует от такого внимания, заряжаясь позитивом на субботний матч 29-го тура АПЛ против Лидса.

Напомним, Арсенал сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая Манчестер Сити на 8 очков (у команды Гвардиолы есть матч в запасе). Зинченко в текущем сезоне провел за "канониров" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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