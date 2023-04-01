Жена Зинченко нарвалась на серьезную соперницу в борьбе за внимание звезды Арсенала – видео дня
Семья Зинченко продолжает радовать милыми зарисовками своей жизни.
Александр Зинченко стал объектом борьбы между двумя женщинами. Полузащитник Арсенала на своей странице в социальной сети Instagram похвастался видео, на котором его дочь Ева запрещает маме – Владе Седан – обнимать мужа.
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Категоричность малышки поражает! Она отказывается идти на любые компромиссы, крепко обнимая папу за шею повторяя "Мой!". Сам Александр откровенно кайфует от такого внимания, заряжаясь позитивом на субботний матч 29-го тура АПЛ против Лидса.
Напомним, Арсенал сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая Манчестер Сити на 8 очков (у команды Гвардиолы есть матч в запасе). Зинченко в текущем сезоне провел за "канониров" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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