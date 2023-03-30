Цыганков – ураган, Ребров злится из-за инсайдов по сборной Украины, Мудрика сравнивают с де Брюйне
30 марта 20:54 - Читати українською
"Футбол 24" продолжает следить за украинцами, которые выступают за рубежом. На этот раз в центр внимания пошли слухи об их планах относительно будущего.
Сергей Ребров гневно отреагировал на информацию о том, что для него вроде бы в приоритете продление контракта с Аль-Айном вместо работы в сборной Украины.
Цыганков продолжает свою адаптацию в Испании, тогда как Лунин ищет варианты ухода из Реала. С Мудриком получилась неожиданная ситуация – болельщики начали сравнивать его с Кевином де Брюйне. Подробнее обо всем этом на YouTube-канале "Футбол 24".
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